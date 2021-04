Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Bavorsko bude také vyrábět Sputnik V

Bavorsko se s Ruskem předběžně dohodlo na výrobě vakcíny Sputnik V proti nemoci COVID-19 v bavorském Illertissenu. Na tiskové konferenci to oznámil bavorský premiér Markus Söder. Za podmínku použití tohoto preparátu v Bavorsku označil jeho schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebo příslušnými německými úřady.

V takovém případě by Bavorsko mohlo ještě v červenci získat zhruba 2,5 milionu dávek Sputniku. »Chci něco říci k tématu Sputnik V. Máme s příslušnou institucí ruské vlády ujednání, že by se tato vakcína měla vyrábět v Illertissenu. Stanovili jsme také, že bychom ji mohli dovážet,« řekl Söder, když zároveň ocenil vysokou účinnost Sputniku proti rozvinutí těžkého průběhu infekce.

Bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek k dohodě řekl, že ho těší. Dodal ale, že s dávkami Sputniku je možné počítat až v průběhu roku, pokud tuto vakcínu EU, nebo samo Německo schválí.

Zatím není znám termín, kdy by zařízení v Illertissenu patřící společnosti R-Pharm mohlo s produkcí Sputniku začít. Podle nedávného prohlášení člena vedení společnosti Alexandra Bykova by to mohlo být v červnu, případně v červenci. Bavorské ministerstvo zdravotnictví v polovině března uvedlo, že R-Pharm do vybudování výrobní kapacity v Illertissenu investuje přes 30 milionů eur (777 milionů korun).

Sputnik V v Evropské unii zatím schválen není, o jeho povolení ale lékovou agenturu EMA požádala německá firma R-Pharm Germany, která je součástí ruské společnosti R-Pharm. Tato společnost vakcínu vyvinutou ruským ústavem Nikolaje Gamaleji vyrábí. Z vlastního rozhodnutí používá z unijních zemí ruskou vakcínu zatím jen Maďarsko, Slovensko vyčkává do příštího týdne na definitivní rozhřešení místního SÚKL.

AZ vytváří krevní sraženiny

Výskyt krevních sraženin může být velmi vzácným vedlejším účinkem očkovací látky firmy AstraZeneca. Po podrobném hodnocení desítek případů úmrtí či zdravotních obtíží k tomu dospěla Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Její šéfka Emer Cookeová nicméně zdůraznila, že látka britsko-švédské firmy je velmi efektivní a její přínos v boji proti nemoci COVID-19 stále převyšuje možná rizika.

Výbor pro hodnocení rizik (PRAC) lékové agentury v minulých týdnech podrobně zkoumal okolnosti 86 případů tromboembolických potíží, z nichž 18 skončilo úmrtím. Podle Cookeové dospěl k závěru, že výskyt těchto obtíží by měl být uveden mezi dalšími možnými vzácnými vedlejšími účinky této vakcíny, informovala ČTK.

Problémy se podle ní vyskytují zvláště u žen mladších 60 let, není však průkazné, zda je tato skupina vzhledem k vakcíně rizikovější.

WHO nepodporuje COVIDpasy

Světová zdravotnická organizace (WHO) nepodporuje zavedení vakcinačních pasů pro cestování mezi zeměmi, uvedla v úterý mluvčí organizace. Zatím podle ní není jisté, nakolik očkování brání šíření viru. Rozhodnutí zdůvodnila i obavami ze znevýhodnění těch, kdo k vakcinaci nemají přístup. »V tuto chvíli nemáme dostatečná data, zda očkování znamená, že virem nenakazíte ostatní,« prozradila zásadní informaci mluvčí Margaret Harrisová jako jeden z hlavních důvodů.

(rom)