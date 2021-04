Test, rouška, aktovka… Škola volá!

Školáci se již brzy vrátí do lavic, a to po dlouhé pauze plné chaosu, neustálých změn a jedné velké nejistoty. Moc bych se ale neradovala. Vlastně není vůbec důvod k radosti. Do škol se totiž vrací jen část dětí, ty ostatní si budou muset počkat.

Vyhráno však nemají ani ty děti školou povinné, kterým v příštím týdnu opět začíná standardní výuka. Čeká je totiž časté testování a hodiny strávené s rouškou na obličeji. Proč jim zpříjemňovat už tak těžký opětovný návrat do školy, když je můžeme ještě víc stresovat a školu jim doslova znechutit?

Gratuluji vládě, která nás už několikrát přesvědčila o tom, že vůbec nepřemýšlí, když o něčem zásadním rozhoduje. Chudáci děti, především pak prvňáčci, si zřejmě takový návrat do školy kvůli přísným epidemiologickým pravidlům opravdu nepředstavovaly. Ostatní žáci a studenti, kteří se budou zatím dál učit doma, by měli raději už nyní trénovat s rodiči testování, aby byli připraveni, pokud i na ně dojde řada.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny