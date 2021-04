Frázemi o hodnotách kryjí své lokajské postoje

Do vleklých tahanic českých partají o měřítkách hodnot a o vládnutí v době koronavirové promluvili o Velikonocích i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a papež František. Rychetský v roli jednookého naložil vládě, aniž přiznal svou plnou spoluodpovědnost za mizerné poměry v zemích českých. Papež z baziliky svatého Petra poselstvím Urbi et Orbi pak oslovil celý svět, vystihl ale při tom skvěle i hodnotovou mizérii a sobectví papalášů českých. V čem?

Celá asociální pravice totiž dlouhodobě hraje v České republice s veřejností nepěknou hru. Kámen by se ustrnul, když se nabubřelé figury typu lidoveckého Bartoška, Fialy z ODS, Kalouska a další pokrytecky zaklínají evropským humanismem a křesťanskými základy Evropy. Fakticky ovšem frázemi o hodnotách kryjí své sobectví a lokajské postoje k NATO, Evropské unii a k zájmům mezinárodního kapitálu. A nic na tom nemění, že jim při tom sekunduje i česká větev římskokatolické církve v čele s Dominikem Dukou.

Papež jim o letošních Velikonocích nastavil zrcadlo. František již dříve vyzval ke sdílení vakcín proti covidu s potřebnými a chudými a k politice míru. Nyní znovu oslovil mezinárodní společenství a žádal, aby »překonalo odklady v distribuci vakcín a umožnilo jejich šíření, zejména v chudých zemích«. Česká pravice vládní i opoziční za účasti špiček ČSSD ale zaujímá jiný postoj. V zástupném útoku na premiéra Babiše i při politickém kádrování vakcín ODS, TOP 09, lidovci a další podporují Evropskou unii v nedemokratickém, handlířském a asociálním manévrování kolem výroby a dodávek vakcín.

V kritické době, kdy je třeba projevit vůli k solidaritě a odsoudit kšeftování s licencemi, výrobou a dodávkami život zachraňujících vakcín a léků, drží čeští kompradoři basu se ziskuchtivým kapitálem a eurokraty. Nahrávají farmaceutickým monopolům i sobecké pozici Spojených států a Velké Británie.

Další papežův apel směřoval k militaristům. Těch z NATO, tedy i české pravice, včetně nekřesťanských lidovců, ale i sociálních demokratů se to týkalo dvojnásob, když František burcoval: »Pandemie se stále ještě šíří a sociální a hospodářská krize zůstává vážná, zejména pro chudé lidi. Nicméně, a to je skandální, ozbrojené konflikty neskončily a vojenské arzenály jsou posilovány.«

Podle výroční zprávy Severoatlantického paktu vojenské výdaje členských států NATO loni přesáhly 1,1 bilionu dolarů. O rok dříve, v roce 2019, podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru činily celosvětové výdaje na zbrojení a armády 1 bilion 917 miliard dolarů a z toho výdaje zemí NATO více než polovinu, neuvěřitelný jeden bilion dolarů. Z objemu a meziročního růstu výdajů zemí paktu NATO a z jejich agresivní politiky je zřejmé, a i Vatikán si to uvědomuje, kdo je dnes největším podněcovatelem zbrojení v současném světě.

O čem nás tedy chtějí přesvědčovat zastánci zájmů euroatlantických elit, monopolních dodavatelů vakcín a nesmyslného navyšování zbrojních výdajů? Nechat umírat potřebné a chudé a investovat do navýšení zbrojení, to je politika, kterou je nutné odsoudit. A s ní i ty, kdo ji v Evropě i v České republice s ústy plnými frází o křesťanské humanitě a demokracii provádějí. Troufám si jejich postoje a postupy označit za novodobé křižácké tažení, které ohrožuje bezpečnost světa a přežití lidského rodu. Nebude-li toto křížové tažení zastaveno, strhává Evropu i svět do pekel.

Pokud se na půdě parlamentu přece jenom objevilo politické uskupení, které na tyto skutečnosti poukazovalo, nenašlo pochopení ani u současné koalice, ani u pravicové opozice. A to je nepochybně varující.

Miroslav GREBENÍČEK, poslanec (KSČM)