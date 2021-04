Je to obitý!!!

Asi bych měl v úvodu vysvětlit titulek – je z vtipu. A je to vlastně i začátek mého někdejšího konce v jedné velké firmě. To bylo tak:

Přesně před 20 lety také probíhalo sčítání – proto si to pamatuji tak dobře, jsem v rámci oné velké firmy měnil pracovní pozici, protože kvůli zraku nemám řidičák. Nastoupil jsem tam, kde jsem ho neměl potřebovat. Během pěti let jsem přebíral plno úkolů, které měl vlastně dělat šéf. Ten se ale nehrnul do nápravy svého vztahu k počítačům. Vlastně to všem vyhovovalo, hlavně že vše bylo splněno a práce provedeny. Tenkrát se ve firmě začala používat skoro sprostá slova jako SAP nebo MIMS.

A jeden pátek přišel úkol: do příštího pátku musí každé oddělení vyplnit ty a ty údaje tam a tam, jinak bude finanční postih – ale systém začne fungovat až v pondělí v osm hodin ráno. Co myslíte, že se stalo v hodinu »há«? Systém fungovat začal, ale během chvíle spadl. V průběhu dopoledne jsme všichni zkoušeli více či méně úspěšně do systému ukládat. Někteří z nás si dovolili využít firemní helpdesk k pokládání dotazů, kdy to bude fungovat. Odpověď odpovědných byla, že si za to můžeme sami hromadným přihlášením. Na dotaz, kdy se tedy máme přihlásit, když máme šibeniční termín, přišla odpověď, že každý den má 24 hodin, nejen těch osm pracovních…

Jeden z remcalů (hádejte kdo?) si dovolil i radu: »Já vím, co tomu je! Je to obitý!!!« U velké části kolegů se stal oblíbeným, u jiné části naopak neoblíbeným, a to tak, že velmi. Remcal si dovoloval ozývat se stále častěji, několikrát to doplnil tím, že dorazil do zaměstnání po prohýřené noci. A po pár měsících to přišlo – restrukturalizace. Pracovní pozice byla zrušena a nabídka na jinou nepřišla – remcal přece oficiálně neměl řidičák. Asi za měsíc jsem našel na internetu nabídku volné pozice – ano, té mé zrušené…

Uběhlo dvacet let, a co se změnilo? Systémy začínají fungovat, ale pak pod náporem přihlášených padají. Někteří lidé jsou »odejiti« z důvodu absence toho, co neměli ani v době nástupu. A i ten v úvodu zmiňovaný vtip pořád přijde mnohým vtipný:

Jedou blázni autobusem na výlet. Autobus se porouchá, řidič se jde podívat, co se stalo. Jeden blázen vyleze a říká mu: »Já vím, co tomu je!« Řidič mu odpoví: »Nic nevíš, zalez!« Po půlhodině zase blázen vyleze a říká: »Já vím, co tomu je!« Řidič mu opět odpoví: »Nic nevíš, zalez!« Po další půlhodině vyleze zase blázen a povídá: »Já vím, co tomu je!« Řidič mu odpoví: »Tak mi to teda řekni, ty chytrolíne!« Blázen na něj koukne a říká: »Je to obitý!!!«

Zbyšek KUPSKÝ