Rozhovor Haló novin s bývalým europoslancem KSČM MUDr. Jiřím Maštálkou

Kdopak to mluví

Před Velikonocemi jste mně poslal vzkaz, kterému jsem nerozuměl. Byl tříslovný, lakonicky se v něm psalo: »Kdopak to mluví.« Jak jsem tomu měl rozumět?

Když jsem se seznámil s tiskovou konferencí amerického prezidenta Joe Bidena, napadl mě v reakci na jeho slova název výborné americké komedie s Johnem Travoltou, v němž mluví několikaměsíční miminko. To jsem vám také poslal. Ve stejném duchu po nezvykle dlouhé době, pokud jde o zvyklosti v USA, promluvil ke »svým a asi i k některým ostatním« národům totiž nově zvolený prezident USA.

Nedivil jsem se, že jen těžce k tomuto Bidenovu vystoupení ve svém komentáři hledal slova jinak »perlící« znalec amerických poměrů Tomáš Klvaňa, který pro veřejnoprávní televizi poskytoval první komentář. Tak jsme se od tohoto slovního ekvilibristy dověděli, že promluva k lidu až tolik dní po nastěhování do Bílého domu je záměr – světe, drž se – odlišit se od až příliš mediálně aktivního Donalda Trumpa.

Jak si to zpoždění vysvětlujete?

Těžko říci, ale jako lékař si nemyslím, že nešťastný pád prezidenta Bidena na schodech letadla byl náhodný. To, že se americká média nezačala zajímat o to, jak se prezident cítí, také něco napovídá. Už ze slušnosti by přece stálo za to vědět, v jaké formě je ve svých letech Joe Biden. Přitom onen zmíněný pád by mohl ukázat na »ústřel« na adresu Vladimira Putina z předminulého týdne a na jeho protičínská vyjádření. Svůj dojem, dojem lékaře, i ze zmíněné tiskové konference si zatím nechávám pro sebe. Ctím totiž stáří a zdravotní stav. Jako občan se však nemohu vyvarovat jistých obav.

Obav?

Tedy, zamyslete se se mnou. Položme si otázku: Co je nového v rozdělení pravomocí a systému práce prezidenta Bidena a viceprezidentky K. Harrisové oproti minulým prezidentům a viceprezidentům? Paní viceprezidentka je stínem přítomna na každém Bidenově veřejném vystoupení. Dobrá, to může být ještě normální. Konec konců je to malý tým, který se dostal do Bílého domu.

Méně pochopitelné ovšem je, že na jmenované tiskové konferenci byla »obdařena« nezvyklými pravomocemi. Má fakticky řešit otázku migrace z Jižní Ameriky, a tak naplnění Bidenova předvolebního slibu. Krom jiného to znamená i jednání s prezidenty sousedních zemí a vybavení nezvyklými pravomocemi. Těžko si vybavuji podobný případ, aby prezident USA neřešil takovou věc sám, ale delegoval svou zodpovědnost na viceprezidenta. Nezapomeňme, že jde i o stále platnou doktrínu »Amerika Američanům« a u jejího naplnění nikdy žádný prezident USA nechyběl. Nejde totiž jen o migraci, ale o řešení mnoha dalších problémů. V současnosti je údajně na jižní hranici USA nachystáno na 40 milionů migrantů. Jsou tu i problémy vnitrostátní, které s touto migrací souvisejí. Jaký vliv bude mít na veřejné mínění, na ekonomiku, bezpečnost země, atd., atd.? To je časovaná bomba.

A je tu i samotná Bidenova tisková konference…

Nerozumím…

Jde o samotnou její organizaci. Na čtyři hodiny trvající tiskovou konferenci se vybírají novináři, snad i otázky. Pominu přitom, že čtyři hodiny čistého času Bidenovi nedovolují podrobně odpovídat kvůli jeho kondici. To pochopitelně chápu. Že má »doslova taháky« s připravenými otázkami i odpověďmi na ně – to už mě zneklidňuje. To, že má před sebou seznam novinářů i s fotografiemi a pořadím, jak se budou ptát, tomu už vůbec nerozumím. A to, že z tiskovky jsou vyřazena média – pracovně je nazvěme trumpovská, tedy třeba TV FOX News, to je ve státě, kde svoboda slova je prý hodnotou takřka nejvyšší (tedy ústavně), už opravdu skandální.

Umírněnost, s jakou informovali někteří reportéři i naše veřejnoprávní televize, je přitom očividná. Průběh a aranžmá Bidenovy tiskovky zaskočily i »pravdo-posluhy« typu pana Klvani.

S jistou ironií je možné konstatovat, že Biden nedává možnost tiskovým mluvčím ministerstev zahraničí jednotlivých států analyzovat a komentovat. On totiž nic de facto neřekl. Asi ani neměl. Byla to přece šance zvednout hozenou rukavici Putinem na přímý rozhovor živě. Chápu. Ono pro tu rukavici je třeba se nejdříve sehnout a pak i narovnat. A to by se asi nemuselo úplně zdařit.

Mírné zděšení bylo proto vidět i ve tvářích tzv. lídrů států Evropské unie při videokonferenci s Bidenem.

Summa sumárum, čím dál tím víc mám dojem, že ve Washingtonu nedošlo k faktickému předání moci, ale že k nám mluví nikoliv miminko jako ve zmíněném filmu, ale tzv. Deep State (něco jako stínový stát), a nikoliv ten, který byl zvolen prezidentem. A že Kemala Harrisová chrání Ameriku před Bidenem (nebo to je naopak?)...

Čas ukáže. A myslím, že se dočkáme ještě mnoha překvapení.

Jaroslav KOJZAR