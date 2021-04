Ilustrační FOTO - Pixabay

Návrat žáků: radost i obavy

V pondělí se vrátí žáci po dlouhé době do lavic. Ne všichni a také ne všude – například návrat žáků na Děčínsku odsunuli o týden hygienici. Ohrožen byl návrat i ve Zlínském kraji, tam však nakonec dali hygienici zelenou. Ve zbytku republiky panují z návratu i obavy, zejména mezi rodiči.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje navrhla ministerstvu zdravotnictví, aby rozhodlo, že se otevření škol na Děčínsku o týden posune, uvedla ředitelka hygienické stanice Lenka Šimůnková. Situace na Děčínsku je špatná, v přepočtu na 100 000 obyvatel připadá přes 324 nakažených, to je téměř nejvíce v republice. Navíc hygienici posílají některé vzorky z Děčínska do laboratoře s podezřením na nebezpečnou jihoafrickou mutaci viru.

Rozvolnění se kvůli epidemické situaci mělo odložit ještě ve Zlínském kraji, školy i obchody se tam ale nakonec otevřou. Podle tamních hygieniků situace v regionu není alarmující.

Rodiče hrozí žalobami

Základní školy ve zbytku země mezitím přebírají od dobrovolných hasičů testovací antigenní sady. V pondělí zahájí rotační výuku na prvním stupni, žáci budou muset dvakrát týdně absolvovat samotesty. Někteří rodiče dopředu oznamují, že do školy děti nepošlou, nebo odmítají testování, upozornili zástupci škol.

»Už mám maily od několika rodičů, že děti pošlou do školy bez roušky a nepřejí si testování. Děti nevpustíme do školy, máme pokyn od ministerstva zdravotnictví, tím se budeme řídit. Rodiče hledí na svůj zájem, ale už ne na učitele, na ostatní,« postěžoval si ředitel Základní školy bratranců Veverkových v Pardubicích Leoš Šebela.

Podobnou zkušenost s odpíráním nošení roušek má Základní škola Dr. Peška v Chrudimi. Do školy ale dítě bez ochrany dýchacích cest nesmí, jediná výjimka je, že má zdravotní indikace a má potvrzení od lékaře.

»Nezvládáme komunikaci s rodiči. Rodiče mají oporu v právnících, sdružují se na sociálních sítích, ministerstvo na to nereaguje vůbec. Necítíme podporu,« řekl ředitel Jaroslav Víšek. Obává se, že někteří rodiče podají i žaloby.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková si je však jistá, že právní pozice škol je v této věci silná. »Většina učitelů i rodičů návrat dětí do škol určitě podporuje, vždyť české děti jsou doma nejdéle z celé Evropy. Ale vždycky bude část rodičů, kteří budou odmítat opatření, která jsou v této chvíli nutná. Jim lze vzkázat, že mohou samozřejmě nechat své děti doma a počkat až na plné rozvolnění. Nic jim v tom nebrání. Rozhodně ale nemají právo si návrat do lavic vynucovat při souběžném odmítání testů nebo roušek. Zde mají školy právo být nekompromisní a takového žáka do školy nevpustit,« řekla Haló novinám Marková.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

Děti se budou testovat buď ve třídách nebo v jiných určených místnostech, se samotestováním dvakrát týdně jim pomohou učitelé a asistenti. Manuál z ministerstva přišel v úterý odpoledne.

Prý to zvládnou

Ředitelé škol jsou ale většinou optimisté, věří, že testování i celý návrat zvládnou. Podle některých by bylo lepší, kdyby školy měly na přípravu víc času, jako zásadní problém to ale nevidí. Jako větší komplikaci vidí možnost přítomnosti rodičů u testování dětí. »Normálně bychom to dělali tak, že bychom přivedli děti do tříd, kde se samootestují, ale pro testování dětí s asistencí rodičů se bude muset vyhradit zvláštní místnost,« řekl ředitel základní školy Mezi školami v Praze 13 Petr Vodsloň. V jeho škole to bude jídelna, která se poté každý den dopoledne před obědem bude dezinfikovat.

Jako drobnou komplikaci vidí možnost přítomnosti rodičů u testování i ředitelka ZŠ Karla Čapka v Praze 10 Ivana Vaňková. »Musíme k tomu vyčlenit zvláštní prostor a zvláštní lidi, co na to budou dohlížet,« řekla. Škola pro testování s asistencí rodičů vyčlení tělocvičnu. Učitelé podle ní organizačně vše zvládnou, ačkoli by bylo lepší, kdyby dostali instrukce dříve, řekla.

Ne všichni učitelé při zahájení rotační výuky budou již očkovaní. Školy hlásí proočkovanost mezi pedagogy okolo 50 procent.

Vláda o návratu žáků do škol rozhodla v úterý. Všechny školy v ČR jsou kvůli epidemii koronaviru od 1. března zavřené s výjimkou škol pro děti zdravotníků a některých dalších profesí.

