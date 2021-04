KSČM požaduje dostavbu JE Dukovany

Výkonný výbor ÚV KSČM přijal na svém zasedání stanovisko k dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany. Přetiskujeme jej v plném znění:

K závěrečnému schvalování zákona, který se týká stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany a výkupu elektřiny, se zatím poslanci nedostali. Koalice nechce uzákonit bezpečnostní záruky, které se týkají dodavatelů stavby. ČSSD místo toho navrhla uložit kabinetu, aby mimo jiné přijal závazný postup ke stanovení maximální garantované výkupní ceny elektřiny. Návrh zákona počítá s tím, že pokud bude výkupní cena vyšší než cena tzv. silové elektřiny na trhu, rozdíl zaplatí všichni spotřebitelé prostřednictvím tarifů. Pokud výkupní cena bude nižší než cena na trhu, bude dopad na spotřebitele opačný.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček oznámil, že firma Elektrárna Dukovany II, kterou plně vlastní polostátní energetická společnost ČEZ, podle zadání ministerstva osloví vybrané zájemce, aby do konce listopadu předložili souhrnné informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky na dodavatele nového jaderného zdroje. Mezi nimi už nebude čínská firma, ale s oslovením Rusů (ruské firmy Rosatom) Havlíčkovo ministerstvo počítá. Finální rozhodnutí podle něj bude projednávat už příští jednání vlády, která díky tomuto postupu bude mít maximum informací. Předkvalifikace uchazečů je podle ministra průmyslu běžný postup, který doporučuje i Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Seznam uchazečů pro výzvu k podání nabídek má vláda schvalovat v prosinci. Bude to již tedy po volbách, ale zároveň je možné, že to bude ještě stávající vláda. Jde o to, zda se do prosince skutečně podaří sestavit novou. To budou mít v rukou nejen voliči, ale po nich také prezident Miloš Zeman, na němž bude záviset, jak rychle po volbách jmenuje premiéra a novou vládu.

Vidíme však snahu zablokovat budoucnost jaderné energetiky v ČR a možnost způsobit kolaps v české energetické soustavě, která v současném energetickém mixu má jádro jako nenahraditelný zdroj elektrické energie.

KSČM od začátku své existence podporuje jadernou energetiku jako základ energetického mixu ČR. Jsme a měli bychom zůstat významným výrobcem energie z jádra v Evropě a k tomu směřuje i naše politika. Navíc dojde v průběhu výstavby k navýšení pracovních příležitostí. Tento stav bude pozitivní také pro oblast jižní Moravy, specificky pro Třebíčsko a Moravskokrumlovsko, vzhledem k tomu, že již dnes elektrárna lidi zaměstnává. Dukovanská elektrárna vytváří dlouhodobě jistotu pracovních míst a také se po celou dobu své existence snaží pomáhat okolním obcím. KSČM tuto plánovanou investici, která sníží se vší pravděpodobností cenu elektrické energie, podporuje. Kritéria pro výběr dodavatele musí být přísná a spravedlivá, aby zajistila bezpečnost stavby i dalšího provozu a nesmí podléhat geopolitickému vlivu. Výroba energie z jádra bude bezesporu přínosem i pro životní prostředí, odchod od uhlí nelze v našich podmínkách ničím jiným efektivně nahradit. Podpora jaderné energie je i jedním z výrazných bodů našeho volebního programu.

VV ÚV KSČM, 9. 4. 2021