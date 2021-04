Ilustrační FOTO - Pixabay

Obyvatelky vsi Umoja o sobě rozhodují samy

Když Jane Nolmongenovou vykázal manžel z domu na severu africké Keni poté, co zjistil, že ji znásilnil britský voják, odebrala se tam, kde věděla, že bude v bezpečí. Do vesnice, kterou spravují a žijí v ní pouze ženy. Ve vsi Umoja v oblasti kmene Samburu žije už celých třicet let. Podporuje osm dětí a obdělává půdu, kterou by brzy mohla vlastnit, píše nadace Thomson Reuters Foundation.

»Vesnice je pro mě zdrojem podpory, protože pracujeme společně na zlepšení našich životů a učíme se navzájem o důležitosti ženských práv,« vypráví dvaapadesátiletá Nolmongenová. »Coby ženy jsme v Samburu pro naše manžely něco jako odpad,« svěřila se nadaci Thomson Reuters Foundation žena, která se ve vsi Umoja před dlouhými lety stala jednou z prvních obyvatelek.

Vesnici založila v roce 1990 Rebecca Lolosoliová, kterou zbila skupina mužů a vykázala vlastní komunita, jelikož kritizovala takzvanou ženskou obřízku neboli mrzačení ženských pohlavních orgánů. Zatímco se zotavovala v nemocnici, zrodil se u ní nápad založit ves, kam muži nebudou mít přístup. Vzniklo tak útočiště pro další ženy, které se staly obětí sexuálního napadení a byly vyhnány, popřípadě utekly před dětskými sňatky či ženskou obřízkou.

Začínalo jich 15

V počátcích ve vesnici žilo patnáct žen, postupně se rozrůstala a v jednu chvíli ji tvořilo zhruba padesát rodin, přibližuje situaci Nolmongenová. V současné době v obci žije třicet sedm žen a dětí. Ženy si v Umoji postavily domy a je tam i škola. Celé místo obklopuje plot z trnitých větví. Ženy se živí prodejem medu a ručně vyráběných korálků turistům. Cestovní omezení kvůli pandemii COVID-19 však znamenají, že v současnosti nemají příjem, podotýká Nolmongenová. »Musíme přemýšlet nad dalšími způsoby, jak přežít. Pokud má někdo úspory, tak je teď používá, než zase budeme moci prodávat naše korálky,« říká.

Nyní jsou ženy blízko k tomu, aby získaly od regionální správy doklad o vlastnictví nedalekých pastvin, čehož by se nedočkaly, kdyby žily mimo svou vesnici. Keňská ústava praví, že ženy mají rovnocenné právo vlastnit majetek, ve skutečnosti se však půda nejčastěji předává z otců na syny. Ženy jsou majitelkami pouze méně než dvou procent vlastněné půdy v celé Keni, vyplývá z informací Keňské pozemkové aliance. Kmen Samburu uplatňuje komunitní držbu, přičemž rozhodnutí o využití a přidělení půdy činí muži.

Chtějí kontrolu nad pastvinami

Ženy z Umoji by však brzy mohly mít právní kontrolu nad pastvinami, které koupily před několika lety za své úspory a s pomocí darů. Místní vláda totiž v současné době zvažuje jejich žádost o vlastnické právo na tuto půdu. Pokud jim ho udělí, formální vlastnictví půdy pomůže ochránit ženy a jejich živobytí od střetů kvůli půdě a vodě, které pravidelně vypukají mezi kmenem Samburu a dalšími komunitami, uvádí nadace Thomson Reuters Foundation a ČTK.

Obyvatelky Umoji se přitom snaží motivovat další komunity v okolí, aby začaly ženám udělovat vlastnická práva na pozemky. Cestují po okolí a vysvětlují lidem, jak je důležité, aby ženy mohly vlastnit pozemek. Také dohlížejí, aby žádná z nich, která se rozhodne vrátit k manželovi, nenabyla opět statusu druhé kategorie, říká dlouholetá obyvatelka vsi Nolmongenová o zdejší osvětové činnosti.

Více práv ženám

Podle pětasedmdesátiletého Samuela Leyapema ze sousední vesnice Nashami inspirovaly ženy z Umoji rovněž tamní komunitu, aby zajistila ženám více práv. »Dnes i my v naší vesnici povolujeme ženám vlastnit majetek, jako je dobytek, a dokonce kupovat půdu,« sdělil. »Osobně bych však byl radši, kdyby žena poté, co koupí půdu, zapojila svého manžela, aby byli spokojení oba,« dodal.

Juliana Nnokoová-Mewanuová z nevládní organizace Human Rights Watch se domnívá, že by ženy neměly mít pocit, že musí odříznout muže ze svých životů, aby mohly rozhodovat o svém majetku. »Vláda v Keni by měla zavést opatření, která ochrání práva žen na majetek během manželství, rozvodu a v případě smrti manžela,« míní.

Osvícené děti

Jane Nolmongenová je mezitím vděčná, že byla schopná poslat všechny své děti do školy a může rozhodovat o půdě, na které žije a pracuje. Je to právo, které vštípila také svým už dospělým dětem. Zatímco jeden syn se stal členem policejního sboru, dcera pracuje jako novinářka. »Jsou osvícení a mohou vlastnit půdu, jak budou chtít,« uzavřela.

Statisíce uprchlíků

Je potřeba, aby keňská vláda věnovala mnohem více pozornosti zlepšování práv žen v zemi. Ta ale nyní obrací pozornost především na uprchlické tábory, které leží na území státu. V posledním březnovém týdnu Keňa nařídila uzavřít dva obrovské tábory, v nichž žijí stovky tisíc uprchlíků, především ze sousedního Somálska. Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dala dva týdny na to, aby předložil plán tohoto procesu. Podle informací agentury Reuters oznámilo úmysl uzavřít uprchlické tábory keňské ministerstvo vnitra. V táborech Dadaab a Kakuma na severu země se dohromady nachází přes 410 000 lidí. Většina z nich pochází ze Somálska, menší část pak z Jižního Súdánu, kterému se ani nyní nevyhýbají menší bojové konflikty a jistota klidného života zde není.

Největší na světě

Velký tábor Dadaab se keňské úřady pokusily uzavřít už v roce 2016. Své rozhodnutí tehdy vysvětlovaly obavami o bezpečnost. Vláda tvrdila, že Dadaab využívají somálští islamističtí ozbrojenci z milic Šabáb a že z tábora plánovali tři rozsáhlé teroristické útoky. Keňský nejvyšší soud však vládní rozhodnutí označil za nezákonné. Dadaab vznikl zhruba před 30 lety a kdysi dokonce představoval největší uprchlický tábor na světě. Jednu dobu hostil přes půl milionu lidí, kteří prchli před násilím a suchem v Somálsku.

Keňa UNHCR pohrozila, že pokud nebude tábor uzavřen, převeze jeho obyvatele k hranici se Somálskem. Keňské ministerstvo vnitra uvedlo, že již nehodlá o zachování tábora déle diskutovat. V reakci na toto prohlášení Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Keňu vyzval, aby i nadále poskytovala ochranu potřebným a aby pokračovala v dialogu. Konstatoval, že rozhodnutí by mohlo mít negativní dopad na uprchlíky také z hlediska aktuální pandemie.

(ava)