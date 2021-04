Ilustrační FOTO - Pixabay

Očkování se jen tak nezbavíme

ČR bude muset podle premiéra Andreje Babiše (ANO) od října připravit strategii očkování proti koronaviru na léta 2022 a 2023. Důvodem jsou mutace koronaviru, kvůli kterým zřejmě bude nutné obyvatele v budoucnu přeočkovat.

Česká republika měla původně na duben přislíbeno 2,6 milionu vakcín, kvůli krácení dodávek a změnám v přerozdělení v rámci kvartálu jich ale bude jen 1,56 milionu, řekl Babiš. Významné krácení se podle něj týká především firmy AstraZeneca. Dodal, že celkově má ČR objednáno 27 milionů vakcín pro 14,5 milionu lidí.

Za očkování je nyní na ministerstvu zodpovědná národní koordinátorka Kateřina Baťhová, která chce ve funkci skončit. Oznámila, že rezignuje na svoji funkci krátce poté, co byl ve středu z funkce ministra zdravotnictví odvolán Jan Blatný (za ANO). Blatného nástupce Petr Arenberger (za ANO) se s Baťhovou podle vyjádření domluvil, že se bude očkování věnovat do doby, než vznikne kvalifikovaný tým, který by od ní agendu převzal. Příští týden Baťhová nastíní, jak by taková skupina měla vypadat. »My jí poskytneme maximální podporu, aby se práce přesunula na kvalifikovaný tým, který se takto vytvoří,« řekl Arenberger. Podle něj by měla ve funkci zůstat nejdéle do konce června.

