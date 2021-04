Ilustrační FOTO - Pixabay

Velký zátah na padělatele léků

Čeští policisté spolu se zahraničními kolegy rozkryli rozsáhlou mezinárodní síť obchodníků se zakázanými látkami s hormonálním účinkem.

Skupina podle kriminalistů organizovala dovoz účinných látek, ze kterých hormonální látky vyráběla a následně je distribuovala zejména do sportovních zařízení v různých zemích. V České republice bylo obviněno šest lidí, na Slovensku pak 18 lidí. Další osoby byly obviněny například v Německu, Švédsku nebo v Nizozemsku. Na tiskové konferenci to řekl ředitel Národní protidrogové centrály (NPC) Jakub Frydrych. Podle něj jde z českého pohledu o významný zásah, za posledních 15 let patří k největším.

Nelegální látky pachatelé podle vyšetřovatelů prodávali v podobě falzifikátů oficiálních léčiv, ať už ampulí, či tablet. Od originálu byly podle NPC složitě rozeznatelné. Účinnou látku podle Frydrycha skupina dovážela z Číny, skleněné ampule objednala od slovenské firmy zabývající se výrobou medicínských obalů a v České republice nechala vyrobit papírové přebaly, které vypadaly jako od originálních léků.

Samotné padělky léčivých přípravků se vyráběly v průmyslovém areálu na okraji města Arad v Rumunsku. Hotové výrobky pak byly rozvezeny do různých států, kde se distribuovaly mimo jiné do sportovních zařízení jako jsou fitness centra nebo posilovny.

Mluvčí NPC Barbora Kudláčková v tiskové zprávě doplnila, že skupina obchodovala s látkami ve velkém objemu, řádově šlo minimálně o pět milionů ampulí anabolických látek během jednoho roku.

V čele organizované skupiny stáli podle kriminalistů tři pachatelé, jeden z nich byl zadržen v ČR, dva na Slovensku. Podle Frydrycha byl v ČR zadržen a obviněn občan Turecka, který byl ve skupině vysoce postaven a podobné trestné činnosti se dopouštěl i v minulosti.

