Obří centrum se rozjede v květnu

Velkokapacitní očkovací centrum v hale O2 universum v Praze bude spuštěno 3. května. Za den zvládne aplikovat vakcínu asi 7000 lidí. Po jeho prohlídce to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Centrum si naplánovalo zátěžový test a naočkovalo během dne 1000 vojáků, hasičů či zdravotníků.

Původně se předpokládalo, že očkovací centrum v O2 universum začne fungovat tento týden. Jeho spuštění ale bylo odloženo na začátek května kvůli nedostatku vakcín. Lidé, kteří mají nárok na očkování, se do něj budou moct začít registrovat od 26. dubna. Provoz dostala na starosti Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN). Podle náměstkyně ředitele ÚVN Lenky Gutové se bude kapacita centra postupně zvyšovat podle toho, jak budou přicházet vakcíny.

Zdůraznila, že oproti jiným očkovacím místům je jeho výhodou digitalizace celého procesu. Zájemce o očkování již přijde vybaven tzv. QR kódem, díky kterému je od vstupu do objektu evidován. Přechází poté do očkovací haly, kde již lékař jen všechny informace potvrdí ve speciální aplikaci a očkovaného pošle k sestře, která dávku aplikuje. Zároveň potvrdí podání vakcíny, takže vedení centra zná aktuální počet očkovaných lidí.

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) je centrum po technické a personální stránce připraveno. »Na výstavbě tohoto centra se podílelo více než 70 vojáků, zaměstnanci ÚVN a ministerstva obrany,« uvedl. Personál pro samotné očkování zajišťuje ÚVN. »Budou to medici, budou to externisté, v tom největším nasazení to bude asi 150 členů personálu,« dodal. Každé očkovací místo má podle něj svého administrátora, lékaře, zdravotní sestru a asistenta.

Náklady na vybudování centra v hale O2 universum jsou podle lednového odhadu 11,8 milionu korun. Podle Babiše stát za nájem nic neplatí. Komplex O2 universum navazuje na O2 arenu z jižní strany, má rozlohu téměř 50 000 metrů čtverečních ve čtyřech podlažích. Největší sál má kapacitu 4500 lidí. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport, která je členem skupiny PPF Petra Kellnera, který 27. března tragicky zahynul.

(ste)