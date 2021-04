Zamyšlení nad vládní krizí na Slovensku

Když před rokem na Slovensku vznikla vláda Igora Matoviče, již tehdy jsem přemýšlel o tom, jak dlouho tato vláda vydrží. Nedával jsem jí velký prostor - maximálně rok, rok a půl. Ono to bylo jasné od začátku. Prostudoval jsem si totiž volební programy tohoto politického slepence a bylo mi od počátku vše jasné. Pokud chci získat objektivní informace, co se děje ve světě a u nás, tak se rozhodně nemohu nedívat na, jak říkal kdysi redaktor ČT Ota Černý, »naši, tedy Českou televizi«. Dívám se na slovenskou TA3, anebo podle zájmu na ruskou jednotku. V naší televizi mnoho informací ke covidové krizi nebylo. Ale stanice TA3 tomu věnovala hodně času. Tato stanice je něco na způsob naší ČT24, čili politický kanál. Má samozřejmě zprávy každou půlhodinu. Ale v době této vládní krize přenášela i tiskové konference jednotlivých politických stran.

Nejvíce zajímavá z těchto tiskových konferencí byla vždy konference strany SMER-sociálna demokracia. Ale vůbec nejzajímavější byla poslední tisková konference před jmenováním staronové vlády. Na těchto konferencích vždy vystupoval předseda strany R. Fico a místopředsedové. Naprosto klidně a jasně odpovídali na dotazy novinářů. Způsob tiskových konferenci tam a u nás se nedá srovnat. Na té poslední tiskové konferenci varoval Robert Fico, že pokud prezidentka jmenuje tuto vládu, tak jedná proti zájmům Slovenské republiky a proti občanům. Mj. ještě předtím vyšlo najevo, a to se u nás neřeklo, že při jednání o krizi na zahradě prezidentského paláce se procházela velvyslankyně jistého státu, která měla před tímto jednáním setkání s prezidentkou. Tím vlastně prezidentka potvrdila scénář krize a její řešení. Ctěnému čtenáři jistě došlo, o jakou velvyslankyni se jednalo. A prezidentka, protože je podporovaná jistým Sorosem a ten je z této země, je mu zavázána.

Na poslední tiskové konferenci měl R. Fico nádherné grafy o podnikateli z Trnavy, tedy o ministru financí a budoucím předsedovi vlády Hegerovi. Tento podnikatel se dopustil podvodů se svojí firmou, když měl mít kontrolu z finančního úřadu. Prostě převedl firmu včetně peněz na jinou osobu, aby pravda o jeho firmě nemohla vyjít najevo. Krásně firmu vyčistil a najednou tomuto podnikateli dva dny před kontrolou přišla zpráva z finančního úřadu, že se kontrola ruší. Logická otázka je, proč asi a kdo na tom měl zájem? Tedy podle Fica toto je člověk, který bude mít ve vládě větší slovo než nový předseda vlády a kdo bude ovládat finance státu. Sám Fico několikrát řekl, že to je fraška, hanba vůči Slovenské republice a vůči občanům.

Této vládě dávám také krátkou životnost. A analogie bude i u nás. Uvidíme výsledek dohodovacího řízení mezi KSČM a ANO. Ono to může vyústit v úřednickou vládu, a co bude na podzim, se uvidí. Snad ne to, že vyhrají Piráti a pan Bartoš bude předsedou vlády ČR. V tom případě, jak se říká, Pán Bůh s námi a zlé pryč.

Ivo LÁTAL