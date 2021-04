Ach, ta propojenost…

Listoval jsem nad v roce 1977 vydanou knihou, kterou jsem po letech vytáhl ze své knihovny. Zaujala mě jedna náhodně objevená informace. Šlo o postavu brigádního generála Ralpha Steakleyho, který byl jedním z nejvýznamnějších funkcionářů amerických zvláštních služeb. Když odcházel do důchodu, okamžitě byl převzat na jedno z vedoucích míst společností… Ne, zatím nejmenujme. Podle některých dalších informací nebyl totiž sám, koho tato společnost ze zvláštních služeb nebo z ozbrojených sil USA po skončení jejich dosavadního pracovního zařazení přebírala.

V té chvíli jsem si uvědomil, že zvláštní služby zemí NATO jsou vzájemně provázané, a tedy co chtějí prosadit ony americké, jako nejsilnější hráč, prosazuje i většina z ostatních členských zemí Aliance. Převážně pochopitelně v zájmu těch za mořem. Nepochybujme tedy o tom, že i »rady« pro rozhodování vlád z členských zemí paktu jsou tím ovlivněny. A tak se mohou prosazovat i jistá specifická přání. Proč ne? Je to v zájmu bezpečnosti. A Deep State (DS) přece, i když třeba vlády měly jiný názor, táhne za stejný provaz.

Deep State? No přece »hluboký stát«, který tvoří zvláštní služby fungující nezávisle na politickém vedení státu a plní své úkoly, které mohou být dokonce v rozporu s vládní politikou. Jistě, ne všechny zvláštní služby jsou vzájemně plně solidární. Ale ta naše solidární beze sporu je.

A jsme u jádra věci. Naše solidárnost s tou americkou je nepopiratelná. Když americký DS potřebuje pomoci, jsme připraveni. Dokonce převezmeme i jeho variantu při radách týkajících se našich ekonomických zájmů, které se kříží s těmi za mořem. Pak se vláda varuje před třeba »bezpečnostním rizikem«, i když výhodnost této možnosti je »nabíledni«. Tedy přesto, že zamítnuté řešení bude stát mnohem víc peněz a bude třeba horší technické úrovně. To je případ dostavby Jaderné elektrárny Dukovany.

A jsme u onoho výše jmenovaného generála a mnoha nejmenovaných – víte, kam se generál Steakley ze zvláštních služeb poté, co dovršil věkovou hranici pro odchod do důchodu, přesunul? No přece do společnosti Westinghouse. A že by tomu bylo nyní po letech jinak, si dovoluji pochybovat.

Jaroslav KOJZAR