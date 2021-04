Přímá úměra

Ještě neoschl inkoust na výpovědi starého ministra zdravotnictví, a tudíž ani na jmenovacím dekretu toho nového, už se vyrojilo na stovky spekulací, kolik za to.

Tedy, kolik za to dostali ti, kteří to tak zařídili a podepsali, aby ten nový ministr povolil vakcíny proti koronaviru, dosud oficiálně neschválené. Zlé, nepřejícné síly se zpěčují poskytnout hmotné zabezpečení rodinám kormidelníků naší politiky, a tudíž i zdraví širokých mas. Jsme ve válce se zlým nepřítelem, zákeřným virem, který k nám dovlekli Američané, a někteří neuvědomělí jedinci klíčové momenty pandemie podceňují. Za posledních třicet let jsme zažili leccos, ale tak bezostyšnou demagogii už dlouho ne. Ministerstvo zdravotnictví bude navíc personálně posíleno, aby byly napraveny hrozné chyby. A Sputnik? Ten je v tom nevinně.

Richard KNOT