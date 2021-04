Milionový konec jednoho spolku

Je s podivem, že kolem šéfa spolku Milion chvilek pro demokracii (resp. Lidé PRO a Pro ČR, z. s.) Mikuláše Mináře, jenž oznámil ukončení svého ambiciózního politického projektu, nekrouží mediální jestřábi a investigativní žurnalisté, jak jsme zvyklí z jiných kauz. Minářův pokus o nový politický subjekt měl krátkého trvání, jak ostatně mnozí z nás tušili od samého počátku. Pravdou je, že dokázal na pražskou Letnou přivést davy lidí a mnozí občané České republiky byli ochotni přijet na jeho mítinky i ze vzdálených částí země. Kouzlo »nového koštěte« opět zapůsobilo. Jako už mnohokrát, v tom jsme nenapravitelní... Mnoho občanů a organizací také na Minářovu činnost dobrovolně přispělo. Zajisté v dobré víře.

Vzpomínám na období, kdy se Milion chvilek těšil největší přízni médií. Televize horlivě přenášela živě jeho mítinky. Jo jo, takové privilegium mají jen ti organizátoři akcí, jejichž politické směřování zapadá do koncepce redakce zpravodajství. A Minář tepal především Andreje Babiše a vládu, žádal nelítostně premiérův odchod z funkce a taktéž ministryně spravedlnosti Benešové. Tak to se mainstreamu móc líbilo.

Nu, a co se stalo dál? Minář nesehnal patřičný počet podpisů pro to, aby se mohl jako hnutí účastnit voleb do Poslanecké sněmovny. Tak ukončil činnost. Potud by se nic nestalo, obdobně jepičí život měl kdejaký politický projekt posledních let. Zjistilo se však, že dnes již zaniklému projektu zbylo z asi 5,8 milionu korun (!), vybraných od dárců, jen několik desítek tisíc. Kam se všechny miliony poděly? Minář »vysvětluje«, že je utratil za kampaň, za mzdy, za propagaci na sociálních sítích, za webové stránky apod.

Po kratším tichu se ozvali přece jen někteří, kteří mají v portfoliu boj za transparentnost (nebo se tak aspoň profilují), například senátor Láska a šéf Transparency International Ondráčka, který – jaký to paradox! – byl také jedním ze spolupracovníků Milionu chvilek a poskytl jim tak transparentní kredit. Nyní tlačí na Mináře, aby jasně rozpoložkoval, na co miliony od dárců utratil a toto zveřejnil. Takže vyjasňování, kam a na co šly milionky, bude mít ještě zajímavé pokračování.

Závěr je však jasný. Kdo si myslel, že právě Mikuláš Minář udělá díru do světa a napraví všechny problémy naší společnosti, se hluboce mýlil. Byli dokonce takoví i mezi solidaristicky uvažujícími občany, kteří se akcí Milionu chvilek účastnili, včetně propagandistických (nátlakových) pochodů po Praze, a fakt věřili, že dělá politiku pro dolních 10 milionů. Jakmile se Milion chvilek propojil s pravicovými partajemi, i toto kouzlo zmizelo. Neprozřeli však ještě všichni.

K úplnému prozření, doufám, dochází nyní, kdy se vyúčtování bratru šesti milionů od občanů a sponzorů nachází tak trochu v mlhách. Obecné řeči o vydáních na nutný provoz a kampaň by lidem stačit nemělo.

Monika HOŘENÍ