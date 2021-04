Vande Hei, Novickij, Dubrov. FOTO - Wikimedia commons

Další obyvatelé na ISS

Z kosmodromu Bajkonur ráno odstartovala v ruské lodi Sojuz MS-18 trojčlenná posádka, která zamířila k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Cesta dvěma ruským kosmonautům a americkému astronautovi trvala méně než tři a půl hodiny. Roskosmos pro tuto příležitost pokřtil vesmírnou loď jménem kosmonauta Jurije Gagarina, jenž jako první člověk letěl do vesmíru před 60 lety - přesně 12. dubna 1961.

Ruští kosmonauti Oleg Novickij a Pjotr Dubrov spolu s americkým astronautem Markem Vandem Heiem odstartovali z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu na palubě Sojuzu MS-18 podle plánu ve 12.42 místního času (9.42 SELČ), uvedla agentura AP.

Původně měla odcestovat trojice ruských kosmonautů, ale na žádost amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) ruská agentura Roskosmos jedno místo uvolnila pro Američana. »Na počátku jsme spolu soupeřili, a to byl jeden z důvodů, proč jsme byli na počátku lidských letů do vesmíru tak úspěšní,« řekl před odletem na tiskové konferenci Vande Hei. »A jak čas plynul, uvědomili jsme si, že pokud budeme pracovat společně, můžeme dosáhnout ještě více. Pokračuje to dodnes a doufám, že to bude pokračovat i v budoucnu,« doplnil.

Úkolem nových členů posádky ISS bude práce na stovkách experimentů z oblasti biologie, biotechnologie, fyziky nebo vědy o Zemi, podotkla AP. Pro Novického je to třetí mise, pro Vandea Heie druhá a pro Dubrova mise první. Trojice se na ISS přidá ke stávající sedmičlenné americko-rusko-japonské posádce.

Ruský koráb odstartoval k Mezinárodní vesmírné stanici tři dny před šedesátým výročím letu, jenž vynesl do vesmíru prvního člověka. Sovětský kosmonaut Jurij Gagarin v lodi Vostok 1 obletěl Zemi 12. dubna 1961, startoval rovněž z kosmodromu Bajkonur.

(čtk)