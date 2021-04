Ilustrační FOTO - Pixabay

Začnou se očkovat lidé od 65 let

Od pondělí se budou moci k očkování proti koronaviru registrovat zbývající chroničtí pacienti, kteří k němu zatím neměli přístup. Od středy se budou moci hlásit i lidé starší 65 let. Nyní se mohou k očkování hlásit hlavně lidé nad 70 let, někteří chroničtí pacienti, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb a lidé z integrovaného záchranného systému.

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) se daří v posledních dnech zrychlovat očkování, proto se od pondělí 12. dubna budou moci k očkování registrovat i chroničtí pacienti, kteří tu možnost zatím neměli. Jde například o pacienty se vzácnými genetickými onemocněními či lidi, kteří například kvůli intelektové nedostatečnosti nebo jiným postižením nedokážou dodržovat protiepidemická opatření.

Od středy 14. dubna bude registrace otevřena i pro lidi nad 65 let, tedy především pro lidi ve věku 65 až 69 let. Těch je podle Arenbergera asi 670 000, někteří ale už se nahlásili k očkování kvůli tomu, že mají také chronické onemocnění. Ministr odhaduje, že se jich bude nyní hlásit kolem 400 000.

»Vakcín je stále nedostatek. Nechápu proto odmítání jiných vakcín než schválených EMA, politické tlaky do zdravotní péče nepatří,« řekla Haló novinám stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Arenberger řekl, že by do konce června mohlo být očkováno 58 procent dospělé populace. Ke čtvrtečnímu večeru zdravotníci podali 1 971 079 dávek, oběma potřebnými dávkami je očkováno 663 000 lidí.

Pozitivní trend vývoje epidemie covidu-19 podle Arenbergera dál pokračuje, klesá i počet hospitalizací. Počty případů klesají, i když se počty provedených testů po poklesu přes svátky zvýšily na předchozí vysoké hodnoty. »Epidemiologická situace se pomalu zlepšuje. Nevidíme ještě efekt Velikonoc, který nám s těmi čísly může pořád ještě trošku zamíchat,« řekl ministr.

Zdaleka není vyhráno

Snižují se všechny ukazatele, jako jsou počty nových případů, relativní pozitivita testů nebo počet nových pacientů v nemocnicích. »Klesl také počet nově nakažených potenciálně zranitelných pacientů, což má velmi pozitivní dopad na zátěž nemocnic. Postupně klesá i počet denních příjmů k hospitalizaci,« dodal Arenberger. Většina krajů už hlásí pokles v počtech pacientů s covidem-19 v nemocnicích.

»Rozvolňovat je nutné velmi pomalu,« upozornila Marková. »Přes pokles dalších případů nákazy přibývá poměrně hodně, odborníci z poradního týmu varují před rychlým uvolňováním opatření. Je dobře, že se část dětí vrací do škol a do školek, a pokud se bude hodně očkovat, pozvolný návrat k normálnímu životu bude možný. Nejdůležitější je neopakovat chyby, které se udělaly před Vánoci, protože odložená zdravotní péče je téměř na hranici katastrofy. Lidé nechodili k lékaři včas, nebylo možné poskytovat jinou péči než tzv. covidovou. Může to mít dalekosáhlé následky,« varovala Marková.

V Česku ve čtvrtek přibylo podle statistik ministerstva 5245 potvrzených případů covidu, což je v pracovní den nejméně od poloviny prosince. Hospitalizovaných bylo ve čtvrtek 6144 pacientů. V úterý po Velikonocích krátce vyskočil počet znovu nad 7000, kde se pohyboval před svátky.

Fotbal bez brankářů

Od pondělka budou povoleny veškeré sportovní aktivity venku v maximálně dvacetičlenných skupinách, potvrdil Arenberger. Povolení sportovní činnosti vyplývá z uvolnění pravidel pro shromažďování, které v úterý těsně před odvoláním předchozího ministra Jana Blatného schválila vláda. V případě sportování pod širým nebem na tom ministerstvo nic nezměnilo. »Venku mohou sportovat skupiny až dvaceti lidí bez využití vnitřních prostor sportovišť. Není tam žádné jiné omezení. Nebudou potřeba testy, jako sportovci si mohou sundat roušku a nemusejí dodržovat rozestupy. Prostě dvacet lidí si může zahrát fotbal, i když budou trošku ošizení o brankáře,« řekl ministr.

Situace od pondělka tak bude uvolněnější, než pro první fázi obnovování amatérského sportu navrhovalo sportovní prostředí. Zástupci svazů a Národní sportovní agentury chtěli, aby se začalo tréninky desetičlenných skupin sportovců maximálně do 19 let s testy a dodržováním rozestupů. Pro sport budou venku platit stejná pravidla jako pro jiné aktivity povoleného počtu lidí. Jeho výrazné restrikce neumožňuje pandemický zákon, podle něhož se opatření v Česku budou od pondělka řídit.

Na vnitřní sportoviště se ale amatéři nedostanou. »Amatéři nemohou využívat vnitřní sportoviště ani v rámci spolkové činnosti. To je výklad našeho právního odboru,« uvedl ministr. Sport je jediná aktivita, která ve vnitřních prostorech nebude umožněna. »Vadí nám tam, že se většinou sundávají roušky,« poznamenal ministr.

Přetrvávající uzavření vnitřních sportovišť napadla Česká komora fitness (ČKF), která se proti tomu ohradila předžalobní výzvou. Arenberger si uvědomuje, že plošné uzavření vnitřních sportovišť nebude právně udržitelné dlouho. »U soudu to určitě dopadne v náš neprospěch a jsme si toho vědomi. Nedá se nic dělat, uvažujeme trochu jako doktoři a ne jako právníci. Aspoň získáme nějaký čas navíc,« řekl.

Brazilská mutace

Na Děčínsku se objevily dva případy brazilské mutace koronaviru. I kvůli tomu se tam školy otevřou o týden později než jinde. Ve Zlínském kraji, kde se o odkladu otevření škol také uvažovalo, se nakonec otevřou už v pondělí stejně jako jinde v ČR.

»Zatím předběžně vím, že se to zřejmě dovezlo ze zahraničí. Budeme to samozřejmě dál trasovat a zjišťovat,« řekl Arenberger.

PES u ledu

Ministerstvo zdravotnictví bude připravovat nová pravidla pro zmírňování protiepidemických opatření místo dosavadního protiepidemického systému nazývaného PES. »Na 'psa' zapomeňte,« řekl ministr. Podle něho ministerstvo půjde trochu jiným směrem a připraví ve spolupráci s epidemiology, průmyslem a dalšími skupinami vlastní pravidla. »Máme na to následujících 14 dnů,« dodal.

Protiepidemický systém PES začal fungovat loni v listopadu, upraven byl začátkem roku. Od února se ale opatření systémem PES neřídí. Jedním z důvodů je masivní šíření britské mutace koronaviru.

(ng)