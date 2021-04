Dana Batulková dostala co proto…

Překvapivé Velikonoce Dany Batulkové

Přímo na place seriálu Slunečná zažila herečka Dana Batulková pravé velikonoční tradice, a ve scénáři rozhodně nebyly. Na poslední chvíli si totiž na seriálovou Lídu počkali její dva nejbližší a vyšlehali ji, aby náhodou neuschla.

Jakmile padla poslední klapka ve sváteční natáčecí den, vrhli se na Danu Batulkovou dva koledníci – Ondřej Pavelka, který hraje jejího manžela, a Václav Knop jako její tchán. »Co mě napadlo, když jsem je viděla? Že je to velká zrada a velký komplot s panem režisérem,« smála se herečka – a nebyla daleko od pravdy. Vše bylo totiž předem domluvené a připravené. »Musím říct, že mě nešetřili. Docela to bolelo, měli odpal a trochu mě teď bolí pravá půlka,« přiznala Batulková a otočila se na herecké kolegy.

»Bylo to dopředu připravené, my jsme to nachystali a domluvili se. Jenže nakonec to nebylo úplně ideální, protože si Ondra zapomněl pomlázku vzadu za kamerou. Ale hlavní bylo, že jsme paní Batulkovou překvapili,« odhalil zákulisí velikonočního plánu Václav Knop.

S koledníky již po (ne)příjemném překvapení…

Ondřej Pavelka jako její seriálový manžel pokládal za důležité, aby o velikonoční tradice náhodou Dana Batulková nepřišla, a tak vzal úkol rád na sebe. »Zaslechl jsem, že Dana říkala, že to bolelo. Víte, loni nebylo kvůli lockdownu nic. Letos Velikonoce kvůli lockdownu opět nejsou, tak to má za ty dva roky dohromady. Takže, když se to vydělí, je to tak akorát,« uzavřel pomlázku matematicky Ondřej Pavelka.

Prima Trefa nově

Televize Prima o Velikonocích nelenila. Především oznámila návrat oblíbené vědomostní hry propojující televizi s mobilní aplikací – Prima Trefa. V aplikaci, která je zcela zdarma, pro diváky přichystala stovky nových video otázek nejen ze světa filmu a TV pořadů, ale i hvězdy televize Prima a atraktivní ceny. První soutěžní kolo odstartovalo v úterý, finále je na programu v pondělí 12. dubna večer.

Aktualizace aplikace Prima Trefa je k dispozici ke stažení v obchodech App Store a Google Play. Stačí, aby si ji divák stáhl, sledoval televizní vysílání stanic skupiny Prima a v momentě, kdy ve vysílání uvidí zlatý žeton, začal soutěžit v mobilu. Správnými odpověďmi na kvízové otázky vyhrává hráč zlaté žetony. Cílem je získat nejvyšší možný počet žetonů, které mu pak umožní zúčastnit se »online finále« pořadu. V něm se soutěží každý týden o atraktivní ceny. ¨

»Zájem o hru v první vlně předčil naše očekávání. Hráči odehráli bezmála 5,5 milionu her a rozdali jsme ceny za několik milionů korun. Kolem hry se vybudovala komunita statisíců fanoušků, kteří každý den sledovali vysílání, aby jim neuniklo jediné soutěžní kolo. Nyní spouštíme novou verzi aplikace, která bude pro každého hráče uživatelsky ještě příjemnější,« řekl na počátku tohoto týdne provozní ředitel skupiny Prima Vladimír Pořízek.

V prvním kole nové sezony Prima Trefy mohou diváci hrát o poukazy na luxusní dámské doplňky v hodnotě deseti tisíc korun. V minihrách je pak pro hráče připravena kosmetika nebo spodní prádlo.

(mac)

FOTO – FTV Prima