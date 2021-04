Ilustrační FOTO - Pixabay

Máme rádi česnek!

Opravdu máme česnek rádi. Pravda, jak kdo. Ale babičky si určitě česneku vážily. A i my, ti rozumní mezi námi, k nim patříme. I proto možná koluje už roky mezi námi elixír mládí. Pročišťuje údajně organismus od tukových a vápenatých usazenin a zlepšuje látkovou výměnu. To má za následek vyčištění a zpružnění cév krevního oběhu, tím pádem i zabránění vzniku vysokého krevního tlaku, infarktu, sklerózy a tvoření otoků.

Při jeho použití údajně mizí bolest hlavy a hučení v ní, zlepšuje se zrak. Zda tomu věřily, těžko říct, ale vzhledem k tomu, že tento lektvar používaly, asi ano. Je to často v babských radách zmiňovaná klasika… Podával se po kapkách.

Nejen dnes, ale i v minulosti patřil česnek k bylinám, s nimiž je dobré rozumně hospodařit, protože nebyl a není z nejlevnějších. Pokud ho měly babičky více, nakládaly ho například do sladkokyselého nálevu. Zdravé větší stroužky česneku po oloupání srovnejte do malých skleniček a zalijte sladkokyselým nálevem. Pečlivě uzavřete a sterilizujte asi 20 minut při teplotě kolem 80 OC. Je to chuťově příjemná příloha k masu, k ozdobě zeleninových salátů, chlebíčků atd.

I česnek v oleji naše babičky dobře znaly. Oloupat, naskládat do menších skleniček a až po okraj zalít dobrým olejem, pevně uzavřít a uložit ve tmě. Chuťové vlastnosti česneku se příliš nemění a česnek je vždy po ruce. I zmrazený česnek babičky používaly. Oloupané stroužky naskládaly do menších zavařovacích skleniček, uzavřely je šroubovacím víčkem a daly do mrazáku. Postupně pak stroužky odebíraly. Je jako čerstvý, chce se zvolat. Pravdou je, že je skoro jako čerstvý…

Ilustrační FOTO - Pixabay

Česnek v soli a tuku byl také častým a dobrým řešením. Na 500 g česneku třeba lžíce soli a hrnek vepřového sádla. Do rozpuštěného sádla přidejte prolisovaný (ne však mletý, šedne) česnek smíchaný se solí. Jakmile směs začne pěnit, ihned stáhněte z ohně a nechte mírně vychladnout. Pak směsí napěchujte malé skleničky a dobře je uzavřete. Uložte v chladu a temnu, tedy v chladničce. Používejte k dochucení pokrmů jen, tak – přiměřeně.

Ke klasice patřila slaná česneková pasta. Prolisovaný či nastrouhaný česnek smíchejte se solí (na 1000 g česneku použijte hrnek soli), napěchujte ho do suchých, dobře umytých skleniček uzavíratelných víčkem a uložte v chladu na tmavém místě.

Též neslaná česneková pasta patřila u babiček k oblíbeným. Nastrouhané (jasně, oloupané a zdravé) stroužky česneku dejte do pevně uzavíratelných sklenic a uložte v chladu a temnu. Můžete je smíchat s rozmixovanými paprikami (jeden díl česneku a jeden díl paprik) případně i s chilli papričkami, byť ty babičky často nepoužívaly. Obě pasty můžete používat k dochucení omáček, polévek, na topinky apod., každý ať si přidá tolik pasty, kolik »zvládne«. Ano, babičky si uměly poradit se vším, i s nadměrnými zásobami česneku. A používaly ho k přípravě kdejakých pokrmů ke spokojenosti všech členů rodiny…

Česneková polévka patří k babiččině klasice. Na oleji rychle osmažte oloupaný a jemně nakrájený česnek, jakmile začne žloutnout, přidejte tenké plátky chleba, sůl, pepř a vše zalijte vodou anebo (lepší) vývarem z masa. Nechte přejít varem a do polévky rozklepněte dvě vejce, která vidličkou rychle rozšlehejte. Této polévce říkaly babičky (nevím proč) španělská česnečka.

Babičky měly a mají rády česnekovou omáčku. Je skvělá k vařenému vepřovému nebo hovězímu masu. Zprvu připravily z másla či sádla a hladké mouky zlatavou jíšku, kterou podlily vodou nebo vývarem a dobře ji provařily. Několik oloupaných stroužků česneku utřely se solí a přidaly je do omáčky. Stačí krátce povařit. Slovenskou variantu této omáčky zalily mlékem a vodou, přidaly lžíci cukru, důkladně rozšlehaly a dobře provařily. A poté přidaly lžíci octa nebo citronové šťávy.

Česnek měly a mají opravdu rády. Na klasické topinky z opečeného chleba, ale i na brambory. Větší podlouhlé brambory stačilo nakrájet na pětimilimetrové plátky a opéct je na sádle mírně osolené v troubě. Na sádle krátce osmahly jemně nakrájený česnek a k němu přidaly opečené brambory. Podávaly a podávají je se špenátem, nebo teď na jaře, se spařenou, hrubě nakrájenou kopřivou.

Česnek do kuchyně našich babiček patřil a patří!

Ne každému ovšem česnek dělá dobře. Pokud nemáte rádi jeho ostrou chuť nebo vás z něj bolí žaludek, zkuste ho před použitím v receptu nejprve upravit na italský způsob. Stroužek oloupejte, jen dlaní rozmáčkněte a celý ho pak opečte na oleji. Teprve poté postupujte podle receptu. Při tepelné úpravě se ale česnek nesmí připálit, protože by zhořkl. Pokud jste to s česnekem přehnali a pořád ho cítíte, rozžvýkejte kousek petrželky nebo máty.

A pozor! Česnek určitě nepatří do ledničky. Ideální teplota pro jeho skladování je 18 až 20 °C. Zkuste ho třeba zaplést do copu a postupně ořezávat. Koneckonců, dříve lidé věřili, že právě česnek zavěšený v domácnosti odhání veškeré zlo, a to včetně zlodějů a závistivců.

(jan)