Rakousko si od Ruska může pořídit milion vakcín Sputniku V

Rakousko-ruské vyjednávání o Sputniku V je de facto u konce, řekl rakouský kancléř Sebastian Kurz. Vídeň si podle něj může od Ruska koupit milion dávek této vakcíny proti covidu-19. Pro rakouskou očkovací kampaň to bude znamenat "dodatečné urychlení", citovala kancléře agentura APA.

Po skončení koronavirové krize se Kurz chystá v Evropě zjišťovat, co se dalo dělat jinak, aby kontinent postupoval při shánění vakcín i při jejich schvalování stejně rychle jako Spojené státy a Izrael.

Iniciativu ohledně shánění ruské vakcíny bránil i předseda parlamentní frakce kancléřovy strany rakouských lidovců (ÖVP) August Wöginger. V této věci by neměly existovat žádné "klapky na očích", řekl rozhlasové stanici ORF-Radio Ö1. Rakousko by podle něj mělo nakupovat to, co je možné. Dodal také, že Rakousko se v Rusku informovalo už před časem a nyní se to samé chystá udělat i Německo a Francie.

Wöginger nicméně zdůraznil, že vakcínu je třeba prověřit. Rakousko ovšem podle něj nemusí nutně čekat na schválení od Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), ale může si látku zkontrolovat samo.

Kancléř Kurz minulý měsíc ostře kritizoval systém přidělování covidových vakcín v rámci Evropské unie, který podle něj není spravedlivý. Jako příčinu označil postranní jednání, při němž členské země uzavíraly dodatečné dohody s farmaceutickými firmami.

