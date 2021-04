Před covidem a po covidu

Česká televize vysílala v nedávné době premiérově dokumentární pořad Španělská chřipka. V hutných záběrech televizním divákům přiblížil sto let staré události spjaté s pandemií španělské chřipky i fakta získatelná z dobových pramenů, často naprosto neznámých. Lidské zoufalství spojené s nenávratnými ztrátami, jež přinesla, i výší, která přesáhla počet obětí první světové války i následných válečných konfliktů v Německu a Rusku (1918–1923), byl pohromou této pandemie překonán a poté zapomínán a opomíjen.

I tehdy za nesrovnatelně menších možností vědy, hygieny, zdravotnictví a lékařství se však většina napadených dokázala ubránit a uzdravit. I tehdy získané a dnes získatelné údaje jsou přibližné a ve svých konkrétních vyjádřeních zpochybnitelné. Jako všechno lidské poznání vůbec. A to včetně napadaných roušek, které se tehdy nosily na západě Evropy a naopak scházely u nás.

O to otřesněji působí v naší – a nejen naší – společnosti opakované akce takzvaných popíračů a odpůrců. Disponujeme důvodnou nadějí, že COVID-19 se podaří zmoci a že vlna pandemie, která prochází světem, bude zvládnuta a opanována, i když se rodina chřipkovitých virózních chorob podle všeho dále – zřejmě trvale – rozroste. Současně však opakovaně děláme všechno pro opak – významnou částí české veřejnosti i jejích politických parlamentních reprezentací. Nákladná virová zátěž a jejich pohrdání policií, armádou, lékaři, zdravotními sestrami i bratry, učiteli a mnoha dalšími profesemi se zdá být pro určité převážně sebestředně založené lidi zanedbatelnou samozřejmostí. Stejně tak jako existence necovidových – např. rakovinných – onemocnění.

Pohlédneme-li pod tímto zorným úhlem na naši dnešní situaci, nezbývá než žasnout. Srovnání se srovnatelnými zeměmi evropskými i mimoevropskými (Čínou, Tchaj-wanem, Vietnamem, Australským svazem, Novým Zélandem, Finskem, Norskem), které daly přednost záchraně lidských životů před prvoplánovým rádoby ekonomickým – ve skutečnosti právě z tohoto hlediska zvlášť ztrátovým – kalkulem, vyznívá jednoznačně. A v posledním důsledku to pro Evropskou unii znamená zbytečné chudnutí, poměrně dlouhou dobu odříkání (snad dokonce i těch opravdu bohatých, zejména těch, kteří na pandemii doposud naopak bohatnou) a možné osudové mene tekel do budoucna. Neboť to není ani první, ale určitě ani poslední pandemie v prognózovatelných dějinách blízké budoucnosti světového lidstva. Stejně jako evoluční dynamika těchto mikroorganismů.

Protože zkratovitá řešení a »úsporná« pomíjení přiměřených investic do rozvoje a vzestupu kvality lidského života nám i po stu letech připomínají naši zranitelnost a křehkost, solidarita a prozíravost nemají pozitivní alternativu, protože jsou to právě ony, kdo ji ztělesňují. I to je poselstvím pořadu České televize, podnětem k zamyšlení a (sebe)zpytování.

Nebo snad už člověk a jeho život protihumanisticky přestávají být v naší zemi i významné části Evropské unie skutečnou mírou věcí?

Jiří MALÍNSKÝ