Čin hodný poklony

Zpráva o »cestě« Jurije Gagarina vesmírem mě 12. dubna 1961, tedy přesně před 60 lety, zastihla na vojně. V té době jsem byl pověřen připravit jedno z témat PŠM, tedy politického školení mužstva, jak tehdy bylo zvykem, na téma Gagarin. Zpráv bylo zpočátku poskrovnu. Jen rozhlas byl zdrojem informací. A tak jsem seděl u radiopřijímače a chytal jakékoli informace. Když se později k nám dostalo zvláštní číslo Rudého práva, měl jsem podkladů »habaděj«. Mohl jsem si tedy sednout k psacímu stroji a psát.

O mnoho let později mně šéfredaktor, když jsem připravoval článek k onomu výročí pro stránky Rudého práva, začal vyprávět o tom, jak tehdy připravovali zmíněné zvláštní číslo. Stačili ho připravit z autorských článků během několika hodin. Žhavili linku do Moskvy, kde už tamní korespondent listu sháněl další a další informace a pak je pro zrychlení ústně diktoval z dálky písařkám. Byl to, řekl mně Zdeněk Hoření, na tehdejší dobu zázrak, že vlastně ještě tentýž den bylo možné vydat, i když v omezeném rozsahu, zvláštní číslo listu. Tehdy málokdo měl totiž televizní přístroj, informace nám všem předával rozhlas a denní tisk.

Čin redakce Rudého práva byl vlastně malým zázrakem. To bylo 12. dubna roku 1961 a svět byl rozdělen na dvě ideologické poloviny. Soutěž, kdo první se dostane do vesmíru, byla součástí politického boje – tak jsme to i vnímali. Tuto etapu vyhrála naše polovina a byli jsme na to náležitě pyšní. Proto i píseň Dobrý den, majore Gagarine, která vznikla doslova »v okamžiku«, se dokonce zpívala nejen v rozhlase, ale i u táborových ohňů.

Později jsem zažil i pokusy let znevážit a s ním i osobu Jurije Gagarina. Kdosi dokonce vymyslel, v souvislosti s jeho překvapivou smrtí, že sice zahynul, ale »létá jako družice vesmírem«, protože ho Sověti nedokázali stáhnout z oběžné dráhy Země. A přitom nešlo o smrt v kosmické lodi, ale při zkušebním letu, jaký byl běžnou součástí výcviku pilota.

K znevažování dochází i dnes. Minulý týden televize ve vzpomínkovém rozhovoru s Karlem Pacnerem, který byl jedním z nejvýznamnějších režimních předlistopadových »kosmických« zpravodajů, jenž rychle »převlékl svůj kabát«, odvysílala šot, kde poté, co vyzvedla Pacnerovu účast na vzletu Apolla, a po komentáři zpochybňujícím jeho setkání s Gagarinem, nechala Pacnera pronést větu o tom, že mu Gagarin připadal jako unavený. Nic víc. To ostatní zpravil komentář. I to jistě může být »příspěvkem« ke slavnému úspěchu lidstva, jímž byl první vstup člověka do vesmíru. A to, že Jurij Gagarin byl první, nedokáže popřít ani Česká televize.

Pro slušné lidi to však bude navždy čin hodný poklony.

Jaroslav KOJZAR