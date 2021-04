Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda selhala

Vláda při zvládání koronavirové epidemie selhala, je přesvědčena europoslankyně KSČM Kateřina Konečná. Uvedla to v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Nejtragičtější je podle ní neschopnost Babišova kabinetu sehnat vakcíny proti onemocnění COVID-19.

Vláda podle Konečné zvolila při shánění vakcín od počátku špatnou strategii. Problém není podle Konečné ani tak ve společných nákupech EU, ale v chybných rozhodnutích českého kabinetu. »My už od listopadu 2020 upozorňujeme, že si Česká republika už na začátku objednala málo vakcín. Objednali jsme jen třicet procent toho, co jsme objednat mohli! Státní tajemnice pro evropské záležitosti Hrdinková to pak hájila slovy, že jsme ušetřily dvě miliardy. V situaci, kdy dvě miliardy stojí českou ekonomiku jeden den lockdownu!« upozornila Konečná.

Tato základní chyba vlády z léta 2020 je podle Konečné příčinou toho, proč ČR nyní nedostává dost vakcín, a ani v blízké době dostávat nebude. »Nyní, při snížených dodávkách, firmy samozřejmě nedodávají podle počtu obyvatel, ale podle objednaných vakcín, takže se to s námi prostě potáhne. To už se nikdy nevyrovná. Je to obrovské selhání této vlády,« uvedla Konečná v pořadu ČT.

Mnoho chyb

Chyb v očkovacím systému se však podle Konečné udělalo mnohem více. »Smlouvy s farmaceutickými firmami jsou špatně sepsané a neobsahují žádné sankce pro případ, že firmy nedodají, co slíbily. Do portfolia firem, od nichž jsme objednali, byly navíc zařazeny i firmy, které vakcínu ještě ani dnes nemají hotovou a teprve se jim rodí někde v Petriho misce,« vypočítala europoslankyně KSČM.

To, že se dalo dosáhnout v očkování mnohem lepších výsledků a vláda nemůže vše házet jen na rozhodování aktérů v zahraničí, je podle Konečné evidentní. Důkazem jsou jí země jako třeba Srbsko. »Jak je možné, že Srbsko je schopné očkovat na požádání a zadarmo i turisty, včetně českých, a ti si dokonce mohou i vybrat, jakou vakcínou budou naočkováni?! Proti tomu my nejsme schopni zajistit vakcínu ani pro lidi, pro které je životně důležitá,« nešetřila kritikou Konečná.

Neomluvitelné podle ní rovněž je, že v takto zoufalé situaci, kdy se slíbené dodávky vakcín neustále snižují, vláda není ochotna uvažovat o nákupu alternativních vakcín, včetně například ruské vakcíny Sputnik V. »Jsou používané v desítkách zemí světa, jsou evidentně bezpečné, ale vláda vůbec neumožňuje debatu o tom, aby přišly do České republiky a občané si je mohli na vlastní zodpovědnost nechat aplikovat. Proč nedáme lidem možnost výběru?!« podivila se politička KSČM.

Chaos pokračuje

Řeč v debatě přišla i na výměnu ministra zdravotnictví Jana Blatného za Petra Arenbergera. »Vůči ministru Blatnému jsem měla i spoustu dalších výhrad. Včetně výhrad k průběhu očkování v České republice. Řada chronických pacientů si stěžuje, že musí shánět nějaké kódy, stále se v tom systému něco mění… Prostě ministr to měl lépe zmanažovat. Za mě to rozhodně nebyl ministr, kterému bych tleskala, na druhou stranu si nejsem jistá, jestli je ten správný čas přepřahat. Zvlášť, když nový ministr zvládl za dva dny vytvořit takový chaos jako jeho předchůdce za tři měsíce,« reagovala Konečná na Arenbergerovy - na poslední chvíli ohlášené - změny v pravidlech shromažďování od pondělí, po konci nouzového stavu. Ačkoli měly mít možnost se znovu scházet větší skupiny lidí, Arenberger na Twitteru na poslední chvíli oznámil, že zůstává v platnosti zákaz shromažďování více než dvou osob. Právní analýza prý ministrovi řekla, že pandemický zákon, podle nějž se od pondělí vláda bude řídit, to umožňuje, ačkoli si vláda dosud myslela, že nikoli.

Podle Konečné je v tomto případě na vině i uvedený pandemický zákon, který ve Sněmovně vláda před časem protlačila s pomocí hlasů pravicové opozice. »My jako KSČM pro pandemický zákon nehlasovali a dopředu jsme varovali, že to způsobí jen velké zmatky a chaos. A přesně to se děje. Krajské hygienické stanice netuší, co nyní mají dělat,« prohlásila Konečná.

V pořadu europoslankyně čelila především ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD). I on to od ní v pořadu řádně »schytal«, zvláště poté, co nedokázal jasně odpovědět na moderátorův dotaz, o čem vlastně bude v pondělí vláda rozhodovat. »Jak je možné, že ministr této vlády neví, co zítra bude na vládě rozhodovat? Vždyť nejsme v covidové krizi týden, jsme v ní rok! A vláda přesto stále jen improvizuje a rozhoduje se ze dne na den. To jsem byla schopna omluvit v dubnu 2020. Ale nyní v žádném případě,« kroutila hlavou Konečná.

»Nacházíme se v největší pandemické krizi, jaká tu kdy byla, a vy si to přehazujete jako horký brambor. To přeci nemůže být jen o ministru zdravotnictví. Zabrat musí celá vláda. Vy jste ministr zahraničí. Kolik jste získal, jednáním s ostatními státy, vakcín do České republiky?« adresovala Konečná Petříčkovi otázku. Ten reagoval slovy, že kdyby byl požádán, ve věci by se angažoval, ale ministerstvo zdravotnictví si prý vše chtělo řešit samo. »Mám už plné zuby výmluv, kdo za co může,« reagovala Konečná.

Hnutí ANO už nelze věřit

V závěru debaty přišla řeč i na ukončení spolupráce mezi KSČM a hnutím ANO, k níž vyzval vedení strany její ústřední výbor. Podle Konečné už není prostor k nějakému manévrování. »Ano, tolerovali jsme vládu. Díky nám došlo k navýšení platby za státní zaměstnance, jinak by české nemocnice už dávno krachly. Díky nám došlo ke zvýšení minimální mzdy, zvýšení důchodů, začalo se daleko více podporovat dostupné bydlení. Ale po tom, co se stalo za posledního půl roku, přestáváme hnutí ANO věřit. Prožili jsme velké zklamání. Ukázalo se, že podaná ruka nic neznamená, že dané slovo neplatí. Proto ve středu předseda strany oznámí Andreji Babišovi, že vypovídáme toleranční smlouvu,« uvedla Konečná s tím, že ve Sněmovně budou komunisté nyní hlasovat výhradně podle svého volebního programu.

