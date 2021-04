Rekonstrukce Gagarinova letu

Dvanáctého dubna uplyne 60 let od okamžiku, kdy lidé zpřetrhali okovy pozemské gravitace a člověk poprvé vzlétl do vesmíru. Přestože od té doby vzlétli do kosmu lidé více než tisíckrát, zůstane Jurij Alexejevič Gagarin navždy tím prvním, který nás do něj pozval.

Těmito slovy zve Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy na unikátní rekonstrukci Gagarinova letu v kosmické lodi Vostok 1, minutu za minutou.

Akce se koná v pondělí 12. dubna 2021 od 18 hodin, kdy z pražského planetária »odstartuje« věrná replika kosmické lodi Vostok 1 s kosmonautem na palubě. »Na rozdíl od ostatních světových muzeí se pražské planetárium po svém zpřístupnění veřejnosti stane jediným místem na světě, kde budou moci návštěvníci na vlastní kůži zažít pocit, s jakým se člověk vydal do vesmíru,« lákají na neopakovatelný zážitek webové stránky planetária. Na akci také pozval v sobotním pořadu ČT Hyde Park Civilizace, věnovaném 60. výročí této přelomové události, Jan Spratek z planetária. Průběh »letu« bude přenášen do simulovaného řídicího střediska, v němž si o všech detailech letu bude Spratek povídat s Milanem Halouskem, předním odborníkem na kosmonautiku.

Simulace se koná on-line na YouTube a Facebooku Planetum (planetária), přístup je i přes webové stránky. Vstup zdarma.

GRAFIKA – Planetum