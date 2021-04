Odešla egyptská feministka Nawal El Saadawiová

Ve věku 89 let zemřela 21. března 2021 »zuřivá« obhájkyně ženských práv v Egyptě a v arabském světě, jejíž spisy se zaměřovaly hlavně na feminismus, domácí násilí vůči ženám a náboženský extrémismus.

Nawal Saadawiová, proslulá egyptská feministka, psychiatrička a spisovatelka, jejíž spisy po celá desetiletí rozdmýchávaly spory v převážně konzervativní společnosti, zemřela po zdravotních potížích, vyvolaných stářím, v Káhiře ve věku 89 let. Egyptská ministryně kultury Inas Abdel-Dayemová vyjádřila nad jejím úmrtím smutek a dodala, že její spisy vyvolaly rozsáhlé intelektuální hnutí.

Odpůrkyně ženské obřízky

Nawal El Saadawiová, narozená v říjnu 1931 v jedné vesnici v deltě Nilu severně od Káhiry, studovala lékařství na Káhirské univerzitě a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Pracovala jako psychiatrička a univerzitní učitelka a sepsala desítky knih. Také pravidelně psala do egyptských deníků. Jako razantní obhájkyně ženských práv v Egyptě a v arabském světě zaměřovala své spisy hlavně na feminismus, domácí násilí na ženách a náboženský extremismus. Byla hlasitou odpůrkyní ženské obřízky v Egyptě i jinde ve světě.

Nawal El Saadawiová v mladším věku.

Když v roce 1972 vyšla její slavná kniha Women and Sex (Ženy a sex; některé prameny udávají, že kniha vyšla v roce 1969 v Káhiře), byla vystavena bouři kritiky a odsuzování egyptskými politickými a náboženskými kruhy. Také přišla o práci na egyptském ministerstvu zdravotnictví.

Zápisky z vězení psané tužkou na obočí

V roce 1981 byla zadržena a na dva měsíce uvězněna při rozsáhlém politickém zátahu, který vedl tehdejší prezident Anwar Sadat. Ve vězení sepsala své zážitky do knihy Memoirs from the Women's Prison, (Paměti z ženské věznice), psané tužkou na obočí na roli toaletního papíru. Byla zakladatelkou a šéfkou Solidárního sdružení arabských žen a spoluzakladatelkou Arabského sdružení za lidská práva.

V roce 2005 dostala v Belgii cenu Inana International a o rok později od Rady Evropy cenu Sever-Jih. V roce 2020 ji časopis Time zařadil na seznam »100 žen roku«.

Kvůli svým názorům čelila četným právním problémům, včetně islamistického obvinění z odpadlictví. Byla třikrát vdaná. Přežili ji dcera a syn.

PŘEKLAD - (sedl)

FOTO – archiv