Vynášení Morany v Zubrnicích na archivním snímku.

Velikonoční programy v Národním muzeu v přírodě on-line

Muzeum v přírodě v Zubrnicích, jedna z organizačních složek Národního muzea v přírodě, by v běžném provozu ožilo o víkendu 27. a 28. března dalším programem – Velikonoce v Zubrnicích. Ovšem současná situace umožnila prezentovat velikonoční zvyky a tradice pouze prostřednictvím sociálních sítí a webu. Nezahálejí ani další složky muzea v přírodě.

Návštěvníci by za nepandemických okolností na návsi a v areálu muzea oslavili jarní slunovrat a poznali tradiční velikonoční zvyky, jako například vynášení Morany za doprovodu folklórních souborů, vyzkoušeli by si zdobení kraslic či pletení pomlázky nebo poznali vrbové proutí jako užitný materiál našich předků. Současná situace si však vyžádala zvolit jiné formy prezentací.

»Naší snahou bylo najít cestu k obohacení návštěvníků, alespoň virtuálně je seznámit s průběhem velikonočního období a svátků – formou oficiálních stránek Muzea v přírodě Zubrnice na Facebooku, na webových stránkách www.nmvp.cz a na oficiálním YouTube kanálu muzea - prostřednictvím krátkého videa. Nosné téma pro nás jsou také tradice a zvyky českých Němců – velikonoční a jarní. To vše prostřednictvím krátkých textů, fotografií či slideshow. Na webu, v sekci Živé muzeum, bude představena v on-line podobě výstava Proutí, která bude v průběhu měsíce dubna nainstalována fyzicky v Domě z Loubí. Dále v sekci Živé muzeum na webu byly prezentovány významné dny, především během pašijového týdne, počínaje Květnou nedělí,« uvedla Ivana Mikulecká, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

V kostele Svaté Maří Magdaleny byla nainstalována výstava Jiří Kubový - Ztracené obrazy, která svou povahou reaguje na prostředí kostela, jeho poválečnou podobu a církevní témata obecně. »Návštěvníkům ji rádi zprostředkujeme[PV1] minimálně formou fotografií a rozhovoru s autorem,« doplnila Mikulecká. (Výstava bude ke zhlédnutí do 18. července, vernisáž se uskuteční dle situace.)

Stezka skrz Zubrnice

Kromě toho pracovníci muzea mysleli i na ty, kteří se v době Velikonoc potěší vycházkou. Při procházce napříč Zubrnicemi se mohli návštěvníci prostřednictvím jednotlivých zastavení na stezce seznámit s velikonočními zvyky a tradicemi. Stezka byla přístupná od 20. března do 6. dubna a vedla Mlýnským údolím. Měla celkem 11 stanovišť. Kdo odevzdal správně vyluštěnou tajenku, na toho čekala odměna.

Pro obyvatele Zubrnic a okolí připravili ještě něco speciálního - výzvu Vyzdobte si okno nebo zahradu. Do 6. dubna mohli občané posílat fotografie, jak si velikonočně vyzdobili své příbytky. Snímky budou zveřejněny na sociálních sítích muzea.

3D formou muzeum návštěvníkům prezentovalo vybrané předměty, které jsou úzce spojeny s velikonoční tematikou. Mohlo se pochlubit aktuálním přírůstkem mezi sbírkovými předměty, zajímavou pomlázkou z textilních pásků, které byly určeny pro výrobu zipů. Tyto pomlázky si dříve pletly dělnice v zubrnické pobočce firmy Koh-i-noor.

Muzeum v přírodě Vysočina

Také v dalším muzeu - Muzeu v přírodě Vysočina – předvedli muzejní pracovníci velikonoční a jarní zvyky, tradice a činnosti. »V letošním roce se měla za normální situace velikonoční akce uskutečnit v Památkové rezervaci Betlém Hlinsko, a to od 30. března po celý duben. Zároveň i za této situace těžíme z toho, že rezervace je pro turisty a návštěvníky volně přístupná, a tak mohou lidé alespoň nahlédnout do oken objektů. Tohoto jsme využili a připravili několik her a zajímavých aktivit,« uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina, které spravuje areály Veselý Kopec a Památkovou rezervaci Betlém Hlinsko. Okna objektů v muzeu v přírodě se velikonočně proměnila, byla vyzdobena různými velikonočními atributy.

»V následujících dubnových dnech bychom rádi, formou hry, představili známé i méně známé pranostiky – cílem bude sestavit jejich správné znění a správně poskládat jednotlivé slabiky. Následně, prostřednictvím panelů umístěných na plotech vybraných objektů, zájemce seznámíme s pravidly dřívějších dětských her, jako byly tlučení špačků, kamínky, hra s knoflíkem, honění obruče či chůze na chůdách,« uvedla dále Křivanová. »Zároveň během těchto dnů jsme využili i virtuálního prostředí a návštěvníkům představili formou textů, receptů, fotografií a krátkých videí postní, velikonoční a jarní zvyky. Začali jsme na muzejním Facebooku představením jednotlivých postních nedělí. Následovaly dny pašijového týdne či formy zdobení kraslic.«

Muzeum vyzvalo své on-line fanoušky k aktivní účasti a zaslání fotografií svých vlastních kraslic či tradičně zdobených vajíček. Na Instagramu muzea také představilo několik vybraných jídel, spjatých i s postní dobou, například návinnou polévku, chlebovou polévku či jablkovou kaši. Na ty navázalo ukázkami různých forem zdobení kraslic a významem jednotlivých ornamentů. Kraslice byly ozdobeny voskovanou batikou, přírodní batikou a tzv. škrabkami.

»Webové stránky muzea www.nmvp.cz/vysocina byly již od poloviny března velikonoční. V cyklu Jaro je tu ukázaly postní období, vynášení Smrtky, pašijový týden, vodění jidáše, průběh velikonoční koledy. Na velikonoční období navazuje na webu prezentace jarních přípravných zemědělských prací a jarních dětských her,« doplnila Křivanová.

Hanácké muzeum

Velikonoční období na Hané se veřejnosti přiblížilo také na Facebooku Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích. »Zájemci se zde seznámili například s funkcí pomlázky, s podobou hanáckých kraslic nebo s tradičními velikonočními pokrmy. Dále se také dozvěděli, čím jsou zajímavé dívčí obchůzky na Smrtnou neděli v Citově, co je to odklapávání, kde chodí s klapači na obchůzku i zrádný Jidáš nebo jak se slaví mrskut v obci Mrsklesy. Nebyly samozřejmě opomenuty ani informace o pozoruhodných velikonočních slavnostech Matiček a Ježíškových Matiček na Hané, které jsou od roku 2017 zapsané v Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR,« informoval vedoucí Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích Petr Vodešil.

Valašské muzeum v přírodě

»V této složité době se snažíme našim příznivcům přenést kousek muzea do jejich domova. V předešlém období jsme se setkali s velkým zájmem veřejnosti o poznání zvyků a tradic. Proto jsme se rozhodli pokračovat v našich online aktivitách a připravili jsme nový cyklus s názvem ‚Dajte vajíčko malované‘, který probíhá na webových stránkách a sociálních sítích muzea do 7. dubna. Formou videí či archivních fotografií jsme si připomenuli vybrané okamžiky velikonočního období a osvětlili známé i pozapomenuté zvyklosti, které se k této době váží,« poznamenal Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě. »Představili jsme, jak se prožívaly přípravy na Velikonoce v chalupách, proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem a jak se to projevilo v lidové kultuře. Odpovídáme také na otázky, jak to bylo s půstem a co se jedlo, proč se nesmí o Velkém pátku pracovat s hlínou, jakou moc má voda, a také proč je třeba o šmigrustu děvčicu pořádně vyšvihat a jaké za to ogar dostal vajíčko.«

Václav ŽALUD

ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv Národního muzea v přírodě