Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Zeman nechce prezidentskou vládu

Prezident Miloš Zeman neusiluje o »prezidentský kabinet« v případě, že současné vládě bude ve Sněmovně vyslovena nedůvěra, jak mu podsouvá pravicová opozice. Naopak si přeje, aby v takovém případě současný kabinet dovládl v demisi až do podzimních voleb. Řekl to v rozsáhlém rozhovoru pro server Blesk.cz.

Zeman označil snahu komunistů vypovědět tzv. toleranční patent za legitimní, byť ji prý šest měsíců před volbami pokládá za zbytečnou. Pokud by ale Sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, není podle Zemana v ústavě stanovena doba, po kterou může kabinet v demisi vládnout. »Já bych se snažil v tomto případě přesvědčovat všechny parlamentní strany, aby vyčkaly do voleb s tím, že je zbytečné, abychom tady měli dvě vlády v krátkém časovém sledu,« řekl. Stálo by to hodně peněz a vytvářelo by to zbytečný chaos a nestabilitu, dodal.

Prezident v rozhovoru také uvedl, že nebude vetovat novelu volebního zákona a po schválení parlamentem ji podepíše. Nesouhlasí s korespondenční volbou, jejíž vložení do zákona zvažuje Senát. Považuje ji za hloupost, zároveň ale naznačil, že by takovou změnu neblokoval. »Ale dobře, když tam Senát pro zahraniční Čechy propasíruje korespondenční volbu, tak co se dá dělat, je to hloupost, ale hloupostí se v politice děje dost,« řekl.

Zeman řekl, že byl vždy zastánce 14 volebních krajů. Jeden volební obvod má podle něj nevýhodu, protože ztěžuje možnost vyniknout krajským politikům jako lídrům kandidátek. Přepočet hlasů voličů na mandáty označil za věčnou diskusi.

Prezident opět kritizoval předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského za verdikt soudu ohledně volebního zákona. Řekl, že judikatura Evropského soudu pro lidská práva »v kauze Bulharsko« konstatuje, že zásah do volebního zákona v situaci, kdy už probíhá volební kampaň, je protiprávní. Stejně se podle Zemana vyjádřila i tzv. Benátská komise Rady Evropy. »Z toho mi vyplývá, že Pavel Rychetský postupoval protiprávně,« řekl Zeman.

Prezident též sdělil, že nebude oddalovat odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), pokud mu ho premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne. Dále řekl, že náchodský starosta Jan Birke (ČSSD) by byl vynikajícím ministrem kultury. Podle spekulací médií má Petříčka ve funkci nahradit současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a na jeho místo má přijít právě Birke.

Poslanec Birke je podle Zemana mnohem zkušenější než starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (ČSSD), kterého Zeman v roce 2019 odmítl ministrem kultury jmenovat.

Petříček v pátek neuspěl ve volbě předsedy ČSSD, v níž kandidoval proti Hamáčkovi. Hamáček poté uvedl, že žádnému ministrovi nedává »bianco šek« až do sněmovních voleb. Petříček novinářům řekl, že s vicepremiérem Hamáčkem nehovořil o spekulacích ohledně svého konce ve funkci. Dodal, že na funkci nelpí. Zeman o změnu v čele diplomacie usiluje dlouhodobě.

Prezident také oznámil, že udělí Řád bílého lva tragicky zesnulému majiteli skupiny PPF Petru Kellnerovi. Řád Bílého lva je nejvyšším státním vyznamenáním ČR.

»Znal jsem Petra Kellnera poměrně dobře, tykali jsme si. A považoval jsem ho nejenom za nejúspěšnějšího českého podnikatele, ale i za člověka, který prospěl České republice,« řekl Zeman. »Bude mi strašně líto, že to bude in memoriam,« doplnil k udělení vyznamenání. Kellnera označil za »hvězdu podnikání«. Zeman uvedl, že si Kellnera vážil. »Rád jsem mu trochu pomáhal například tím, že jsem ho vzal na cestu do Číny, a nikdy jsem za to od něj nic nechtěl,« řekl Zeman, který je někdy pravicovou opozicí obviňován z toho, že právě kvůli Kellnerovu byznysu orientuje zahraniční politiku na východ. »Jeho vliv v politice je značně přeceňován. Jednou mi nabídl svoje soukromé letadlo na cestě z Číny, to je vše, co pro mě udělal,« dodal prezident s tím, že politické vazby s finančníkem nikdy neprobíral.

Šestapadesátiletý nejbohatší Čech Kellner zahynul předminulou sobotu na Aljašce při havárii vrtulníku.

Zeman promluvil i o dostavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Bezpečnostní dotazník měla podle něj dostat i čínská firma CGN. Čím více firem se tendru zúčastní, tím nižší podle něj bude konečná cena, uvedl Zeman. Rozdíl může být řádově desítky miliard korun, dodal prezident. Čínský uchazeč byl z tendru podle Zemana vyřazen na základě »blouznění zpravodajských služeb«.

(ste)