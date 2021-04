V době výjimečného stavu v Turecku režim Recepa Tayyipa Erdogana vydal přes třicet dekretů. Mnohé porušují ústavní práva. FOTO - Wikimedia commons

Erdoganův dekret neobstál

Turecký ústavní soud zrušil část vládního dekretu, který umožňoval vládě během výjimečného stavu po údajném pokusu části armády o převrat v roce 2016 uzavřít mediální společnosti a zkonfiskovat jejich majetek. Informoval o tom opoziční server Ahval. Podle opozice tento dekret vláda využívala k umlčení svých kritiků.

Ústavní soud vyhověl stížnosti Lidové republikánské strany (CHP), největší opoziční straně v parlamentu. Dekret porušoval ústavní právo na majetek a právo na svobodu vyjadřování. Soudci rozhodli těsně, v poměru osm ku sedmi, že takové kroky nemůže dělat vláda, jen soud. Server Ahval v pátek citoval právníka Kerema Altiparmaka, který bojuje za lidská práva a podle něhož by správní soud měl nyní v souladu s rozhodnutím ústavního soudu anulovat uzavření médií vládou na základě tohoto dekretu. Dekret, jehož část soud zrušil, byl vydán na podzim 2016 a umožňoval příslušnému ministrovi nařídit uzavření mediální společnosti, pokud podle vlády měla vazby na organizace představující hrozbu pro národní bezpečnost.

Výjimečný stav po pokusu o převrat z roku 2016 trval v Turecku od července téhož roku do července 2018 a na jeho základě vydala vláda přes 30 dekretů, uvedla agentura Bianet. Podle ní bylo během tohoto výjimečného stavu v Turecku uzavřeno přes 50 novin, 70 televizních a rozhlasových stanic, 20 časopisů, šest tiskových agentur a 29 vydavatelství. Na základě dekretu, jehož část ústavní soud zrušil, to bylo 16 televizních kanálů, dvě rozhlasové stanice, 45 novin, 15 časopisů a 29 vydavatelství, uvedl Ahval. Vláda uzavření zdůvodnila vazbami na teroristické organizace… Za teroristickou organizaci považuje vláda prezidenta – diktátora Recepa Tayyipa Erdogana i hnutí duchovního Fethullaha Gülena, které nazývá FETÖ (Fethullahova teroristická organizace) a jehož příznivce pronásleduje. Podle ní se snaží svrhnout vládu. Gülen, dříve Erdoganův spojenec, žije od roku 1999 v USA a prezident ho viní i ze zosnování pokusu o puč z července 2016. To Gülen odmítá.

(ava, čtk)