Zemřel odpůrce intervencí USA

Zemřel americký exministr spravedlnosti Ramsey Clark, bylo mu 93 let. Byl známým podporovatelem hnutí za občanská práva v USA a mj. patřil k týmu advokátů, kteří hájili iráckého exprezidenta Saddáma Husajna.

Ramsey Clark. FOTO - Wikimedia commons

O skonu exministra nejprve informovala na Twitteru nadace a knihovna prezidenta Lyndona Johnsona, v jehož vládě Clark resort spravedlnosti vedl v letech 1967-69. Deník The New York Times upřesnil, že zemřel v pátek ve svém domě na Manhattanu. Za působení v ministerské funkci Clark dohlížel na přípravu souboru zákonů namířených proti diskriminaci v oblasti bydlení a zaměstnávání. Postavil se i proti trestům smrti a byl důrazným kritikem vojenských intervencí USA v zahraničí. Clark se rovněž připojil k obhajovacím týmům několika známých osobností. Vedle Saddáma Husajna mezi ně patřil i slepý islámský duchovní Umar Abdar Rahmán. Zemřel v roce 2017 ve vězení, kde si odpykával doživotní trest. Odsouzen byl za bombový útok na Světové obchodní centrum v New Yorku z roku 1993 a za spiknutí k dalším teroristickým činům, které nestihl uskutečnit.

(ava, čtk)