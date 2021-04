Rok 2018, Ondřej Kazík předává čestné členství v KSM zasloužilému »mládežníkovi« Františku Kovandovi, účastníku prvního Světového festivalu mládeže a studentstva konaného v Praze v roce 1947.

Rozhovor Haló novin s Ondřejem Kazíkem, členem vedení Komunistického svazu mládeže

Hlásíme se k dějinám pokrokových organizací mládeže

Čím se vaše organizace zabývá? Představte nám ji, prosím.

Komunistický svaz mládeže je organizace, v současnosti zapsaný spolek, jejímž cílem je uvádět mladé lidi do komunistického hnutí. Naším cílem je, aby si studenti, učni, mladí pracující i nezaměstnaní uvědomovali své skutečné zájmy a bojovali za ně. Současný kapitalismus, který se nachází ve své poslední, imperialistické fázi, vyostřuje všechny rozpory, zhoršuje podmínky mladých lidí, ohrožuje mír, likviduje životní prostředí, a tím ohrožuje vůbec samotnou existenci lidstva. Jsme proto pro revoluční překonání kapitalismu a vytvoření podmínek pro budování socialismu a komunismu.

KSM má mezinárodní zakotvení, je členem Světové federace demokratické mládeže, organizace vzniklé v roce 1945. Má kontakty a účastní se konferencí s mezinárodním hnutím komunistické mládeže, podílí se na mezinárodně koordinovaných akcích. Zahajuje přípravy české delegace na Světové festivaly mládeže a studentstva.

Jak zasáhla do svazové činnosti mimořádná opatření spojená s covidem?

COVID-19 zasáhl naši práci podobně, jako asi všechny spolky a politické organizace. V prosinci jsme provedli za omezujících zdravotních opatření svůj 14. sjezd a pokračujeme s dalším mandátem ve své práci.

Účastníci sjezdu vykonali politickou práci – poslali protestní dopis proti zákazům činnosti Komunistické strany Polska a stíhání jejích členů, přijali dokument ke 100 letům KSM, i dokument k současné situaci, kdy epidemie vyostřuje všechny stávající rozpory kapitalismu. Vyjádřili jsme přesvědčení, že KSM je složkou zárodku »komunistického hnutí, které bude schopno vyvést společnost z rozbouřených vod globální kapitalistické krize a doplout do lepších zítřků, které představuje rázné ukončení kapitalistického barbarství a vybudování nové moci pracujících – socialismu«.

Samozřejmě jednání orgánů spolku jsme byli nuceni během poslední doby omezit na elektronická setkání. Pokračujeme i v informačních kampaních a všeobecném vzdělávání skrze náš web ksm.cz a sociální sítě.

Letos je tomu 100 let, co byl založen Komunistický svaz mládeže (1921), jenž působil v podmínkách první ČSR. Znáte historii této organizace? Jak jste toto výročí uchopili?

Komunistický svaz mládeže se hlásí ke svým dějinám, navazuje na zkušenost komunistické – revoluční a pokrokové mládeže. Je význačné, že jednotný československý komsomol vznikl po procesech formování v jednotlivých národech Československa ještě před vznikem internacionální Komunistické strany Československa a na svém sjednocujícím sjezdu tento vznik předvídal. Komsomol se od svého vzniku, u kterého byl mimo jiné i hrdina antifašistického boje Jan Šverma, setkal s útlakem od úřadů kapitalistické republiky a se zákazy. Mladí komunisté museli měnit formy své práce a zapojovali se i jinak, mimo jiné také do jiných organizací, například tělovýchovných, ale i dalších, kde prováděli politickou práci mezi mládeží.

Hlásíme se k dějinám dalších pokrokových organizací mládeže bojujících proti reakci a fašismu, budujících socialistickou vlast, jako je Svaz mladých, Národní hnutí pracující mládeže, Komunistický svaz mladé generace, Předvoj, Svaz české mládeže, Československý svaz mládeže, Leninský svaz mladých či Socialistický svaz mládeže.

Ač jsme se ještě na prosincovém sjezdu usnesli udělat veřejnou akci k tomuto výročí, a i při této příležitosti pokračovat v diskusi o naší práci a budoucnosti, covidová opatření to v únoru neumožnila. Proto jsme své poselství vyjádřili formou videa s fotografiemi z naší bohaté historie i z posledních kampaní. Vyšlo také zvláštní číslo našeho časopisu Mladá pravda s tématem 100 let KSM.

Řadami KSM prošli mnozí aktivní politici KSČM, například stínový ministr kultury Zdeněk Štefek, předseda OV Praha 6 Josef Gottwald či mluvčí KV Praha Milan Krajča. Jak udržujete s bývalými členy KSM kontakty?

Komunistickým svazem mládeže prošla celá řada mladých lidí. Ne všichni v hnutí zůstali, což patří k životu a i k nárokům, které si žádá to »být komunistou«, tedy čelit nepřízni systému. S těmi, co zůstali komunisty, se samozřejmě snažíme udržovat kontakt. Jmenované bývalé předsedy KSM a další funkcionáře jsme požádali o příspěvek k výročí do speciálního čísla časopisu. Někteří osobně podporují naše akce a snaží se napomáhat rozvíjení aktivit, dělí se o své bohaté zkušenosti.

Novodobý KSM má 30 let trvání (založení v roce 1990). Vzhledem k vašemu mládí se nemohu zeptat na počátky činnosti KSM, to nemůžete pamatovat. Kdy jste do KSM naskočil?

V okruhu sympatizantů jsem byl od roku 2005. Členem organizace v Praze jsem se pak stal o rok později. Byla to nabitá doba. Zapojil jsem se do bojů proti pokusům o zavedení školného. Probíhala i kampaň proti umístění americké raketové a radarové základny v České republice. Pak nastaly náročné časy v souvislosti s pokusy o zákaz KSM. Po jejich porážce jsem se účastnil úsilí o obnovu činnosti organizace.

Váš svaz čelil v nedávné minulosti pokusům o zrušení. Verdikt vydalo kvůli údajné neústavnosti ministerstvo vnitra a pak soud. Tahle historie je již tak trochu zapomenutá. Připomeňte ji, jak to dopadlo?

Bylo by špatně, kdyby byla historie zákazu zapomenutá, byla to důležitá a poučná zkušenost. Zákaz iniciovalo tehdejší sociálnědemokratické ministerstvo vnitra pod vedením Františka Bublana a útočilo na samou podstatu naší práce. Rozporovalo část našeho programu, který se týkal úsilí o překonání kapitalismu a o vybudování socialistické společnosti. Šlo tedy o naši programovou konzistenci a přitom jsme se snažili zachovat možnost fungovat otevřeně. Vyvrcholením těchto snah bylo rozhodnutí soudu v roce 2008, kterým byl Komunistický svaz mládeže neoprávněně ilegalizován.

Následující období, které bylo zakončeno zrušením rozhodnutí v roce 2010, bylo nesmírně těžké. Znamenalo zásah do možnosti pracovat, poklesl počet členů i kapacity organizace. S důsledky se dodnes potýkáme. Toto je nebezpečí, s kterým se potýká každá komunistická organizace, tuto zkušenost mají naši soudruzi v zahraničí. Stačí jmenovat současné snahy o zákaz Komunistické strany Polska, a dokonce postihování vlastnictví komunistických materiálů.

Je tu ještě jeden důležitý důvod, proč tato zkušenost nemá být zapomenutá. Během této těžké doby jsme poznali, na koho se můžeme skutečně spolehnout, kdo jsou skuteční přátelé KSM. Získávali jsme projevy solidarity ze zahraničí. Naopak jsme také poznali, na koho se spolehnout nedá.

Z obsahu vašich webových stránek vyplývá, že se jako organizace vyjadřujete k širokému spektru témat – od Běloruska po Bolívii, aktuálně možno číst článek k 150. výročí Pařížské komuny. Mladí lidé se však nechtějí až tolik obracet do minulosti nebo řešit problémy jiných států, chtějí být akční »tady a teď«, a také se chtějí bavit. Lze to skloubit dohromady?

Jsem přesvědčen, že mladí lidé sledují jak svou nejbližší skutečnost, tak mezinárodní situaci, a hledají své historické zakotvení. Jednou z našich důležitých činností je odpor proti imperialismu, který ohrožuje mír po celém světě. Sledujeme ovšem i vývoj české buržoazní vlády, která od vstupu do NATO nese svou část odpovědnosti na eskalaci zbrojení, na vojenských intervencích, na provokačních vojenských cvičeních. Podobně koordinovaná kampaň po přepsání výsledků druhé světové války, která probíhá na úrovni EU, se u nás promítla do barbarského odstranění sochy osvoboditele maršála Koněva. Jde o zdánlivě historická témata, která jsou předmětem nejostřejších bojů.

Tady se právě prolínají zdánlivě vzdálená témata s těmi nejbližšími. Nesmíme zapomenout, že v případě velkého konfliktu v Evropě, jehož pravděpodobnost narůstá, by se Česká republika a mladí lidé zvláště stali takzvaně potravou pro děla.

Je jasné, že ke komunistické alternativě patří i alternativní kultura. Nemůžeme zatím konkurovat mamutímu kapitálu zábavy, ale snažíme se podle možností obohacovat naši činnost o tuto složku. Zazpíváme si na kempu, můžeme si občas doporučit kvalitní film či knihu s politickým zaměřením, sdílíme produkci mladých komunistů. To promítáme i do naší mediální práce v časopisu Mladá pravda, na webu a sociálních sítí.

KSM je vyhraněně levicovou organizací mladých lidí, tedy nejste z povahy věci organizací masovou. Kolik máte členů a příznivců?

Organizovaný život mezi mládeží je obtížný už jen proto, že nemáme přebytečné kapacity a prostředky, které mají prokapitalistické organizace, strany a podniky. Máme po České republice desítky členů a sympatizantů, ale rozhodně máme ambice narůst a stát se politickou silou.

S jakými hnutími spolupracujete?

Podle styčných bodů spolupracujeme s mnoha spolky a organizacemi. Příkladem je České mírové hnutí, Společnost česko-kubánského přátelství, Společnost přátel Donbasu atd. Společně s Levou perspektivou spoluorganizujeme antikapitalistický kemp, který je vhodnou příležitostí pro odpočinkové aktivity i volnější diskusi o současných tématech.

Jak přijímají vaši přátelé, že jste členem KSM? Jsou mladí lidé ve vašem okolí tolerantní, nebo mají předsudky vůči lidem komunistického přesvědčení?

Být komunistou není nikdy jednoduché. V neposlední řadě všichni hledáme zbytky času po zaměstnání a času s rodinou pro organizovanou práci. Antikomunismus ale hraje velkou úlohu, s kterou se setkáváme i v každodenním životě.

Potkali jsme se před Velvyslanectvím Srbské republiky v Praze právě 23. března, kde si lidé připomněli 22. výročí zahájení zločinného bombardování Svazové republiky Jugoslávie letouny NATO. Chodíte na tuto akci pravidelně, a proč?

Bombardování Jugoslávie nebylo první ani poslední agresí pod falešnými záminkami imperialismu Severoatlantické aliance, jež způsobila obrovské lidské a materiální škody. Vzpomeňme na invaze do Afghánistánu, Iráku, intervence v Libyi, v Sýrii a další, které zanechaly miliony mrtvých, lidí na útěku, rozvrácené státy a přinesly vzestup reakce. Agrese v roce 1999 byla specifická tím, že se konala pouhých několik dnů po vstupu České republiky do NATO. Právě tehdy Zemanova vláda poskytla český vzdušný prostor k přeletu letounů nalétávajících s bombami na Bělehrad. Václav Havel ideologicky ospravedlňoval vražedné bombardování a použil morbidní přívlastek »humanitární«. KSM právě v té době dělal kampaň proti NATO a proti této agresi.

Právě proto je tato pieta důležitá. Je důležité si, přes obtížnou situaci, připomínat viníky těchto zločinů. A to právě nyní, kdy přes epidemii dochází k eskalaci a soustřeďování vojenských cvičení na hranicích s Ruskem a Čínou. Nyní, kdy začínají mohutné manévry Defender Europe 21, do kterých se zapojí na 30 tisíc vojáků NATO na Balkáně a v Černém moři. Právě nyní, kdy roste hrozba útoku banderovského režimu na lidové republiky na Donbase, což probíhá s posvěcením vlád NATO a Evropské unie.

Nedávno dron ukrajinské armády zavraždil pětiletého Vladika Šichova. A jak napsala jeho maminka ve svém dopisu: »Naše děti nezačaly válku. Nejsou vinny. Naše děti chtějí žít. A jestli se po smrti mého syna nic nezmění, pravděpodobně budou umírat i další děti.«

Monika HOŘENÍ

FOTO – archiv O. KAZÍKA