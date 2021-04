Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Kde je Západ, když porušuje lidská práva Rijád?

V Saúdské Arábii odsoudili pracovníka Červeného půlměsíce kvůli jeho spojení s twitterovým účtem kritizujícím stav lidských práv v království. Informoval o tom server Middle East Eye (MEE). Spojené státy v úterý oznámily, že jsou prý případem znepokojeny a sledují ho. No stát se něco podobného v Číně, to by byla jiná odezva. To už by zase létaly sankce a výhrůžky bojkotem chystaných ZOH…

MEE napsal, že Abdarrahmán Sadhán je ve vazbě od roku 2018 a jeho rodina nedávno oznámila, že s ním měla po mnoha měsících možnost mluvit telefonicky. Oznámil jí prý, že bude propuštěn.

Zatčen byl v rijádském úřadě Červeného půlměsíce, kde pracoval. Nebyl na něj vydán zatykač ani vzneseno žádné obvinění proti němu. Rodina o něm přesto neměla dlouho zprávy.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Jeho sestra Arídž, která žije v USA a má tamní občanství, sdělila, že se před týdnem konalo další soudní stání v bratrově procesu.

V únoru Arídž oznámila, že bratr dostal povolení zatelefonovat rodině. »Není z ničeho obviněn, řekli mu, že ho brzo propustí,« tweetovala tehdy naivně Arídž. Rodina ale 10. března dostala zprávu, že bude bratr postaven před stejný soud, který poslal předtím známou aktivistku za práva žen Ludžajn Hazlúlovou na téměř šest let do vězení.

Rodina podle MEE neví, co se změnilo mezi únorem a březnovým zahájením procesu a co vedlo k vynesení vysokého trestu. Jeho součástí je podle ČTK také 20letý zákaz vycestovat! V titulku článku ČTK píše o 20 letech vězení pro Sadhána…!

Skupina právníků zabývajících se případy ochránců lidských práv označila rozsudek za děsivý a proces za fingovaný.

Podle MEE Sadhánův případ zřejmě souvisí s anonymním twitterovým účtem, z nějž muž komentoval situaci týkající se lidských práv a spravedlnosti v Saúdské Arábii.

»Sdělili jsme saúdskoarabským představitelům, jakkoli významně postaveným, že svobodný projev by neměl být trestán,« řekl k tomu pouze v úterý mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price.

(rj)