Ivo Pojezný před pomníkem Rudé armády na hřbitově v Hodoníně

Sedmdesát šest zastavení jara

Již sedmdesát šest let přichází jaro do naší vlasti osvobozené hrdinnou Rudou armádou. Během německé okupace bylo zastřeleno, umučeno či padlo více než 360 tisíc občanů Československa a při jeho osvobozování položilo své životy 144 tisíc rudoarmějců. Nezapomínáme na jejich oběti a každý rok v tuto dobu přicházíme postupně, jak se posunovala fronta, k pomníčkům, pamětním deskám a hrobům těch, kteří za naše osvobození ztratili to nejcennější. Těch, kteří se nikdy nevrátili ke svým maminkám, ženám a dětem, k rodinám ve svých domovech daleko na východě.

Naše letošní zastavení první připadlo na obec Lanžhot. První vesnici Moravy osvobozenou Rudou armádou v průběhu Bratislavsko-brněnské operace. Stojím s předsedkyní OV v Hodoníně Lenkou Ingrovou a členem ÚV KSČM Janem Navrátilem s hlubokou a upřímnou úctou před pomníčkem padlých vojáků Rudé armády.

Připomeňme si, že po osvobození Bratislavy 4. dubna 1945 pokračovala Rudá armáda v hlavním směru postupu na Brno přes Malacky ke slovenské obci Brodské. Boje k přístupům přes řeku Moravu byly zahájeny již následující den. Němečtí okupanti zde vytvořili souvislou čáru obrany s využitím rozvodněného vodního toku řeky Moravy a řeky Dyje, které na soutoku vytvořili vodní plochu místy až 16 kilometrů širokou. Vyšší břeh na moravské straně pak poskytoval fašistům další výhodu.

V časných ranních hodinách 11. dubna zahájila Rudá armáda útok přes řeku Moravu vojsky 1. jezdecko-mechanizované skupiny. Za nesmírného hrdinství a značných obětí se vojskům Rudé armády podařilo překonat řeku Moravu. V odpoledních hodinách probíhaly boje již přímo v obci a v osm hodin večer byl Lanžhot zcela osvobozen. Ztráty na straně Rudé armády byly obrovské. Při překonání řeky Moravy a v lužních lesích padlo více než dva tisíce rudoarmějců; v samotném Lanžhotě jich položilo své životy 232. Značné ztráty byly i mezi místními občany, jichž 56 zahynulo a 258 bylo zraněno. Také obec Lanžhot byla vážně poškozena a z 924 obytných domů zbylo jen 104 nedotčených. Ostatní byly zničeny nebo silně poškozeny. S úklonou a poděkováním pokládáme kytičku. Zároveň také se slibem, že nikdy nezapomeneme na jejich hrdinství.

První osvobozené město v Čechách a na Moravě

Druhé zastavení nás přivedlo před památník padlých vojáků Rudé armády na hodonínský hřbitov. Svůj věčný sen zde spí 1179 rudoarmějců, kteří padli při osvobozovacích bojích v hodonínském okrese a v některých obcích sousedních okresů. Procházíme kolem pomníčků, z některých na nás hledí tváře mladých vojáků, plné odhodlání s touhou žít. Čteme azbukou psaná jejich jména i věk. Většině z nich nebylo ani dvacet let. Tak krutá umí být jen šílená válka. Přišli sem z dalekých plání Sovětského svazu, bojovali proti společnému nepříteli a zde také padli.

Boje o přechod přes řeku Moravu a město Hodonín zahájila vojska 53. armády pod velením generála Managarova 12. dubna 1945. Němečtí okupanti stačili ještě vyhodit všechny mosty přes řeku Moravu i pohyblivý jez u veslařského klubu. Útoku na město předcházelo čtyřicetiminutové letecké bombardování a dělostřelecká palba. Rudá armáda pak provedla pro německá vojska překvapivý manévr přeplavením svých vojsk výše nad Hodonínem a od Rohatce zahájila pozemní útok na město. V ulicích pak probíhaly velmi ostré boje a střed města byl vyčištěn od Němců kolem osmé hodiny večer. Občas se i později ozývala ulicemi sporadická střelba, ale i ta postupně utichala.

Hodonín se stal prvním osvobozeným městem v Čechách a na Moravě. A to nesmírně důležitým. I proto rozkazem č. 335 vydaným maršálem Stalinem dne 13. 4. 1945 bylo v tento den na počest osvobození Hodonína vojsky Rudé armády vypáleno v ulicích Moskvy dvanáct salv ze 124 děl.

V předvečer 76. výročí ukončení krutých bojů, stojíme před pomníkem statečných vojáků. A i zde malou kytičkou jim vedle poděkování vzdáváme čest a úctu.

Žijeme ve složité době, ale v naší zemi je mír a jsme svobodní. Hlavně díky hrdinům a neskutečným obětem, na které nikdy nezapomeneme.

Ivo POJEZNÝ, Jan NAVRÁTIL, Lenka INGROVÁ

FOTO - Jan NAVRÁTIL