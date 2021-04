Hamáček chce body za Sputnik

Za více než 30 let existence se KSČM nikdy nesnažila občanům zavděčit falešnou líbivou politikou. Prezentujeme a chceme řešit témata často velmi nepopulární, a to i s vědomím, že v daný moment tím můžeme více ztratit, než získat. Prostě nehrajeme s občany této země žádné divadlo. Názory KSČM jsou 30 let naprosto konzistentní. Kabát či kabáty rozhodně nepřevlékáme a naši členové toto nečinili ani v minulosti.

Typickým příkladem upadajícího stavu české politické scény je nynější snaha vicepremiéra a ministra Hamáčka zajistit Sputnik. Dnes, kdy Sputnik raketově sbírá respekt po celém světě a průzkum veřejného mínění u nás ukazuje podporu téměř poloviny obyvatel, pan ministr dostal pozdní odvahu a vycítil šanci bodovat a horuje za ruskou vakcínu. S prominutím, po boji.

Nehodlám se tím dál špinit, jen by mě zajímalo, kde jste, pane kolego poslanče, byl třeba v prosinci loňského roku, kdy KSČM prosazovala i Sputnik, aby byl dostatek vakcíny pro naše občany, a mnozí nám hrubě nadávali, kdyby jen do bolševiků? A mohli jsme ho mít jako jiné země v Evropě už tady.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda UV KSČM