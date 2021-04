Piráti to nepřipustí…

V pořadu paní Jílkové, kde se hovořilo, nebo spíše přelo, o dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany a vlastně vůbec o spolupráci s Ruskem, jsme od čtyřiatřicetiletého poslance Jana Lipavského uslyšeli slova, že oni nepřipustí, aby dodavatelem byla nejzkušenější firma v oblasti jaderné energetiky - ruský Rosatom. Pochopil jsem, že vlastně nám sdělil, že ona diskuse, která ve studiu probíhala, je vlastně k ničemu, protože oni, Piráti, jsou rozhodnuti. Expert Lipavský nám v těchto slovech naznačil, co je a co není demokracie. Už předem totiž vyloučil obchodního partnera z politických důvodů, a protože v témže pořadu zaznělo, že pouze dvě firmy jsou schopny postavit další blok, a to ruský Rosatom a americký Westinghouse, bylo jasné, za koho »kope«.

Do pořadu byl vyslán jako expert strany Pirátů. Nevím, ale pro mě expertem je někdo, kdo věci opravdu rozumí, ale že by absolvent bakalářského studia na beze sporu především politické Fakultě sociálních věd UK byl odborníkem na energetiku, jaderné energetice a jejím problémům rozuměl, se mi nezdá. O jeho zkušenostech mi spíše napovědělo roční studium, spíš však stáž, na univerzitě ve walleském Kentu a pak zaměstnání ve čtyřech či kolika zahraničních firmách, majících své zájmy v ČR. Ve všech byl údajně nějaký čas zaměstnán. Jestliže ovšem započítáme do jeho životopisu skoro čtyřleté působení v Poslanecké sněmovně, pak zkušeností moc nenabral. Je však prý expertem na obchodování na burze a učili ho i o marketingu. Vzdělání tedy nic moc, zkušenosti naprosto minimální, a navíc jednostranné. Přesto si o něm Piráti myslí, že může mluvit i do dostavby jaderné elektrárny.

Pokud všichni pirátští odborníci mají takové zkušenosti v oborech, do nichž mluví, a chtěli by je řídit od podzimu letošního roku, pak nás »potěš bůh«. Nejsem věřící, ale staletí se tak říkává, když neumětel se stane řídícím čehokoli.

Vystoupení poslance Lipavského, zaměstnávajícího ve svém týmu i svou rodinu, je varováním. Pokud se takoví jako on dostanou k moci, pak se nebude rozhodovat odborně, ale politicky. Tak, jak chtějí ti, co si je vychovali pro podobné příležitosti, a mnohdy je zřejmě stále i ve svůj prospěch ovlivňují, a možná dokonce i řídí. Tak jako je tomu ve Spojených státech, kde manažeři a »experti« všeho druhu jsou vysíláni do státních funkcí, aby tu rozhodovali ve prospěch svých firem, a pak se zase vraceli do svých mateřských podniků.

Milan ŠPÁS