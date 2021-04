A je po radosti

Po loňském úspěchu v bolivijských prezidentských volbách, kdy se po roce pravicového puče stal hlavou státu bývalý Moralesův ministr Luis Arce, se něco podobného vrbilo letos i v Ekvádoru, další někdejší levicové baště z dob latinskoamerické reinkarnace socialistické revoluce v podání venezulelské ikony Hugo Cháveze. Po jeho předčasném podezřelém skonu se však novodobé levicové sny zase začaly hroutit.

Nepomohl jim nový venezuelský prezident Maduro, který se víc než na sociální prolidovou progresivní politiku soustředil na udržení moci za každou cenu, a rovněž právě v Ekvádoru vítězství Lenína Morena skončilo nakonec zklamáním, když tento levicový politik (někdejší viceprezident Rafaela Correy) zradil své křestní jméno (jež od rodičů neobdržel náhodou), ale i liberální (tj. umírněnější) levicové hodnoty. To mexický prezident AMLO se transformoval z radikálního socialisty aspoň v sociálního demokrata (tedy nemastného neslaného umírněného levičáka), aby se tím dočkal vysněného mandátu hlavy státu, který mu do té doby kvůli nekalému odporu Washingtonu unikal.

A teď tedy Ekvádor. Ačkoli levicový ekonom, někdejší Correův ministr Adrés Arauz, jasně vyhrál 1. kolo voleb, zatímco pravicový ekonom Guillermo Lasso se málem ani nedostal do finále, nakonec je všechno jinak. A může za to podezřelých 18 % neplatných či tzv. prázdných volebních lístků (jako kdyby se v ČR takto vyjádřily téměř dva miliony voličů), které si pozorovatelé vykládají hlavně jako truc dalšího levicového kandidáta, lídra domorodých obyvatel Yaku Péreze, jenž v 1. kole postup prohrál s pravičákem Lassem o zanedbatelných pár desítek tisíc hlasů. Pérez místo logické podpory Arauze vyzval své příznivce před 2. kolem právě k odevzdání hlasů bez preference. Sám si po 1. kole stěžoval na nesrovnalosti a volební podvody, a teď svým rozhodnutím k podobným spekulacím a logickému neklidu naopak přispěl!

A v tom je jádro pudla. Levice – ať už je to v Latinské Americe či kdekoli jinde – není schopna se sjednotit a kvůli malichernosti a ješitnosti svých lídrů radši vyklízí pozice pravici. A to klidně i té krajní, populistické, xenofobní, šovinistické až rasistické. Ne nepodobný proces začínáme sledovat i u nás, což vidíme na nebezpečně rostoucích preferencích SPD. Dobrovolně nechat protestní hlasy ideově největšímu politickému nepříteli, to je hazard, se kterým si však hraje čím dál tím zřetelněji i na celoevropské úrovni. Tak snad nám to nepřeroste přes hlavu a nebude místo do říše pohádek odplouvajícího skutečného socialismu zase na stole ten takzvaný, nahnědlý, který si před bezmála 90 lety přivlastnili u našich západních sousedů…

Roman JANOUCH