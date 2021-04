Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Stát neumí využít prostředky na energetické úspory

Energetické úspory u veřejných budov se nedaří tak rychle, jak by bylo potřeba. Stát na ně neumí využít připravené peníze. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Podle kontrolorů je možné, že se ČR nepodaří u energetické účinnosti budov dosáhnout cíle stanoveného EU.

NKÚ prověřil dotace z operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP) a programu Nová zelená úsporám (NZÚ) v letech 2017 až 2020. Z obou programů je pro veřejné instituce k dispozici na energetické úspory přes 20 miliard korun, do poloviny loňského roku šlo na tyto projekty 3,5 miliardy korun. Energetické úspory u veřejných budov, kterých se podařilo díky podpoře dosáhnout, představují podle NKÚ jen jednu pětinu úspor plánovaných v rámci OPŽP. Od první výzvy v roce 2015 se do poloviny loňského roku dokončilo jen 17 procent projektů.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR s interpretací některých závěrů z provedené kontroly zásadně nesouhlasí. Podle ministerstva nelze bez širších souvislostí prezentovat čísla »v půli cesty« a interpretovat z nich možné dopady na finální výsledek celého programu. »NKÚ u podpory energetických úspor vládních budov dělá závěry na základě dat z jedné výzvy a vůbec nebere v potaz, že budovy v majetku státu jsou podporovány i v jiných výzvách OPŽP zaměřených na energetické úspory,« uvedla pro ČTK mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Dodala, že v OPŽP budou v roce 2023, tedy na konci účetního období, vyčerpány všechny prostředky alokované na oblast energetických úspor u veřejných budov.

Příležitostí k čerpání peněz bylo dost

Tomu by ráda věřila stínová ministryně životního prostředí za KSČM, místopředsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíková. »To, že ministerstvo dneska tvrdí, že finance, které jsou nám dány jakoby na zlatém táce, dočerpá, je sice hezké, a opravdu tomu chci věřit, obávám se však, že se to nestihne. S tím, že prostředky se nedočerpávají se totiž potkáváme docela často a je jenom škoda, že finance, které jsou k dispozici, nedokážeme zužitkovat,« řekla našemu listu. Programy měly být podle ní čerpány poměrově v jednotlivých letech, i když chápe, že u některých velkých projektů to nejde. V žádném případě se však nemělo postupovat tak, aby se před koncem dotačního období naháněla tak velká část peněz. »Finance se měly čerpat už v předchozích letech a nenechávat to až na konec dotačního období. Příležitostí k tomu je čerpat, bylo dost,« dodala Pěnčíková.

Marie Pěnčíková.

Kontrola upozornila i na to, že do programu NZÚ se nedostalo z prodeje emisních povolenek tolik prostředků, kolik by podle zákona mělo. Jedná se přitom o jediný zdroj peněz pro tento program. V kontrolovaných letech vynesly dražby emisních povolenek 36 miliard korun. Podle zákona mělo jít 14,6 miliardy korun do programu NZÚ na energetické úspory. »Do rozpočtu programu se místo toho dostalo jen 7,4 miliardy korun a do poloviny roku 2020 z něj bylo vyplaceno 5,3 miliardy korun. Na energetické úspory u veřejných budov šlo z této částky jen 0,5 miliardy korun,« sdělili kontroloři.

Podle kontrolorů existuje riziko, že se ČR nepodařilo dosáhnout úspor energií v té míře, jak ukládají cíle stanovené EU.

(jad)