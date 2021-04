Ilustrační FOTO - Pixabay

Maja Sanduová - »zrádkyně« z Kišiněva

Moldavská prezidentka Maja Sanduová, která si ve volební kampani zakládala na přízni Bruselu a agitovala hlavně slibem, že podá žádost o vstup do EU, pokud bude zvolena, se otočila k Unii zády. Alespoň tak její činy traktují v Rumunsku, které se považuje za protektora malé země a doufá, že získá v Moldavsku slabšího, a tedy ovládaného spojence.

Sanduová totiž iniciovala schůzku s ruským velvyslancem v Moldavsku Olegem Vasněcovem. Schůzku pak na své stránce ve Facebooku podrobně popsala. Jednání se prý týkalo epidemiologické situace v Moldavsku, spolupráce obou stran a možností jejího rozšíření. Přiznala, že Rusko požádala o »rychlý přístup k vakcíně Sputnik V«, a to dopisem, který adresovala ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Oheň na střeše

Oheň byl na střeše, rumunská média reagovala titulky, že Sanduová zradila Evropu. Také známý rumunský sociolog Dan Dungaciu použil silné výrazy: »Moldavsko poslalo Unii vzkaz, že se vyděluje z Evropy. Jde o tragický moment, který obsahuje přání zvolené prezidentky obstarat si vakcínu za hranicemi Evropské unie,« pravil expert ve vysílání moldavské televize TVR. Pozapomněl, že v Moldavsku jsou registrovány tři vakcíny, americká, britská a ruská. Zatímco první dvě se do země z Bruselu nedostaly, třetí, tedy ruská, byla Moldavsku nabídnuta. Rozhodnutí tedy nasnadě. Politolog z Podněstří Andrej Safronov řekl ruskému listu Pravda, že rozhodnutí dá zemi vůbec možnost očkovat, ovšem zůstalo v půli cesty, vakcínu budou dostávat soukromé kliniky, a očkování tak bude placené.

Maja Sanduová. FOTO - Wikimedia commons

Nebyla to ale jen starost o zdraví obyvatel, která Sanduovou přivedla ke koupi Sputniku V. Je konfrontována se situací, že dokud nebude vakcinace, nebudou ani volby. A ty docela zoufale potřebuje. Byla sice zvolena prezidentkou a porazila socialistu Igora Dodona, ovšem parlament zůstal socialistický. Všemožně jí brání v činnosti. Proto potřebuje volby a doufá, že její strana zkráceně zvaná Solidarita tyto vyhraje. Současný parlament omezuje její pravomoce, když jí třeba nenechá nahlížet do dokumentů tajné služby a řídit ji.

Odmítání vlády

Cesta se ukázala paradoxně v odmítání vlády. Parlament musí dvakrát odmítnout vládu navrženou prezidentkou, aby bylo ukončeno volební období a vyhlášeny volby. Poprvé se tak stalo 11. února, kdy Sanduová ani neskrývala, že si na sestavě vlády ani nedala záležet, že jí šlo jen o to, aby vláda neprošla. Podruhé požádala parlament o schválení vlády 25. března. Při tomto hlasování bylo zajímavé, že všech 14 stoupenců Solidarity v parlamentě hlasovalo nejprve proti vlastnímu kandidátovi a poté i kandidátovi socialistů. Tuto kandidaturu ovšem nepředložila Sanduová, takže hlasování nemělo žádný účinek. Sanduová každopádně formálně dosáhla svého, získala důvod k rozpuštění parlamentu. Zůstala jedna drobnost, na volby jsou potřeba peníze a ty také musí schválit parlament. Odmítá to. Dodon trvá na tom, že socialisté neodhlasují potřebné doplnění schváleného státního rozpočtu, dokud nebude Moldavsko ovakcinováno. Bývalý prezident také odjel do Moskvy a dojednal tam, že Moldavsko získá část vakcín zdarma jako humanitární pomoc.

Sanduová se sice pokoušela obrátit na Brusel a vysvětlit, že potřebuje americkou či britskou vakcínu, přičemž prosila hlavně o britskou AZ, která v Unii začíná přebývat (jelikož ji tu mnoho lidí odmítá), nedostala ale nic. Prý až na podzim, až bude v Evropě doočkováno. Kdy to bude ve skutečnosti, není známo, vakcinace probíhá ve státech EU zoufale pomalu, a kdoví, zda vůbec letos skončí. To by znamenalo čekat na volby až tak do poloviny příštího roku. Ruská vakcína ale bude k dispozici ještě letos na jaře.

Voliče, kteří Sanduovou vyzdvihli do prezidentského křesla, přesvědčují socialisté o neschopnosti prezidentky a část obyvatel začíná být naštvaná, mohla by ve volbách její stranu Solidarita odmítnout. Sanduové nezbývalo, než se obrátit se žádostí o vakcínu na Rusko. Není první, předtím totéž udělalo Srbsko, k němuž se Unie také obrátila zády.

Téma očkování je v Moldavsku ostře sledováno. I tamní veřejnost ho netrpělivě očekává. Lidé se chtějí vrátit k normálnímu životu, proto většinou považují vakcinaci za nejaktuálnější otázku. Až se podaří obyvatelstvo proočkovat, budou voliči moci k urnám…

(pe)