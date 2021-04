Íránský prezident Hasan Rúhání navštívil v sobotu v Teheránu výstavu, která dokumentuje nové výsledky íránského jaderného výzkumu.

Izraelská média přiznala útok v Íránu

Írán z nedělního incidentu v jaderném provozu v íránském Natanzu viní Izrael a hodlá se pomstít. Podle íránských médií to uvedl íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf.

Izrael incident oficiálně nekomentoval. Podle izraelských médií však útočila izraelská zpravodajská služba, píše agentura Reuters. Írán v neděli informoval, že se jeho elektrická distribuční soustava v Natanzu potýkala s problémem. Podle Teheránu nebyl při incidentu nikdo zraněn a nedošlo ke kontaminaci.

Íránské úřady nedělní problém v Natanzu již dříve označily za teroristický čin s tím, že Teherán si vyhrazuje právo proti pachatelům zakročit. Podle íránského ministra zahraničí útočil Izrael, protože chtěl zabránit průlomu v jednáních o oživení jaderné dohody s Íránem z roku 2015. »Sionisté se chtějí pomstít kvůli našemu pokroku při odstraňování sankcí... veřejně prohlásili, že to nedovolí. Ale pomstíme se sionistům,« řekl nyní Zaríf. Íránský zpravodajský web Nournews uvedl, že člověk, který způsobil výpadek v jedné z výrobních hal podzemního zařízení na obohacování uranu, byl identifikován. »K zatčení této osoby jsou přijímána nezbytná opatření,« uvedl web bez podrobností.

Šéf jaderného úřadu Ali Akbar Salehi . FOTO - Wikimedia commons

Několik izraelských médií s odvoláním na nejmenované zpravodajské zdroje tvrdí, že provoz v Natanzu se stal terčem úspěšné sabotážní operace izraelské tajné služby Mossad. The New York Times s odvoláním na americké a izraelské zdroje ze zpravodajských služeb píše, že »obrovská exploze kompletně zničila vnitřní energetický systém, který zásobuje podzemní centrifugy obohacující uran«. Obnovit obohacování uranu by podle těchto zdrojů mohlo trvat až devět měsíců. Nedělní incident se stal den poté, co Teherán spustil v Natanzu nové pokročilé odstředivky na obohacování uranu. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Saíd Chatíbzádeh na tiskové konferenci řekl, že »naši jaderní experti odhadují rozsah škod, ale mohu vás ujistit, že Írán nahradí poškozené odstředivky na obohacování uranu v Natanzu pokročilými,« řekl s tím, že incident ovlivnil pouze méně výkonné centrifugy IR-1, která jsou při výpadcích zranitelnější.

Loni v červenci propukl v Natanzu požár. Teherán to tehdy označil za pokus sabotovat íránský jaderný program. Írán loni v listopadu Izrael obvinil také z atentátu na prominentního nukleárního fyzika Mohsena Fachrízádeha.

(čtk)