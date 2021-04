Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Je nutné opustit koncept levné práce

Rada expertů České manažerské asociace (ČMA) žádá vládu České republiky a všechny politické strany o konkrétní podporu českých firem, které tvoří finální produkty s vyšší přidanou hodnotou. Národní ekonomická politika by se měla neprodleně soustředit na inovace, podnikání mladých lidí, vědu a vzdělávání. Za současné pandemické situace ale vláda přijímá opatření, jež jdou v řadě aspektů proti tomuto západnímu trendu i proti národnímu zájmu.

Pandemie COVID-19 zvýšila tlak na proměnu české ekonomiky, na opuštění konceptu levné práce. Měli bychom následovat celosvětové trendy, nebýt montovnou Evropy a soustředit se na podnikání, jehož výsledkem je finální výrobek, který bude na mezinárodním trhu konkurenceschopný, připomíná rada manažerů. Právě takový druh podnikání zvýší bohatství českého státu a bude motivovat mladé lidi realizovat své aktivity v Česku, nikoliv v daňových rájích. »Musíme hledat cesty, jak národní podnikání znovu povzbudit a přivést k němu mladé lidi. Pokud to neuděláme, budeme jen vykonávat dohody a příkazy. Obnova ekonomiky musí jít cestou k co nejvyšší přidané hodnotě. A to se nám nedaří,« uvedl česko-americký ekonom, profesor Milan Zelený.

Současnou vládu viníme ze selhání v procesu transformace národní ekonomiky, za populistické rozhazování a zadlužování státu. Postrádáme strategické infrastrukturní projekty, zejména dálnice a rychlodráhy, říkají experti.

Pokud čeští politici nepodniknou změny v následujících oblastech, nezdravé prostředí v české ekonomice vzroste. Za 10 let už firmy produkující finální výrobky s přidanou hodnotou přestanou být tváří v tvář nadnárodním korporacím konkurenceschopné a postupně zaniknou, tvrdí experti. Co je podle nich třeba učinit?

Integrace podpory

V souvislosti s pandemií vláda nepodpořila dostatečně domácí inovativní výrobce a výzkum. Potenciál firem s finálním produktem tak není dostatečně využíván. České republice chybí dlouhodobá strategie národního podnikání a propojení všech subjektů pro jeho posílení.

Výzkum a vývoj

Cestou, jak zvýšit přidanou hodnotu české ekonomiky, je výrazněji podpořit výzkum, vývoj, design a prodej produktů pro koncového zákazníka. Česko má příliš velký počet výzkumných center, která se soustřeďují na základní výzkum, místo aby se věnovala aplikovanému výzkumu, který pomůže dostupnosti nových technologií a bude podporovat sdílení a spolupráci ve firemní sféře.

Regionální seskupení

Navrhujeme povzbudit vznik nových podniků v regionech a regionálních jader s propojenými komunitami. Nutné je pomoci seskupování technologických firem, které nabízejí přidanou hodnotu a nechtějí být jen osamocenými subdodavateli. »Svět se posouvá od globální výroby a velkých komplexů k regionům. Udělejme více baťovských Zlínů,« říká Zelený.

Vzdělávací systém

Zásadní změnou by mělo projít školství a celý vzdělávací systém, navázaný na trh práce a potřeby firem. Podle aktuálních odhadů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se v příštích dvou letech bude rekvalifikovat 100 tisíc osob. Vláda by měla daňovými pobídkami podpořit stipendijní programy firem.

HNP versus HDP

Při strategickém plánování je nutné rozlišovat mezi tvorbou produktů na našem území (HDP) a produkcí vlastněnou českými subjekty (HNP). Právě ignorování HNP vedlo před časem finanční společnost JPMorgan Chase k přeřazení České republiky do kategorie rozvojových zemí. Náš soused, Spolková republika Německo, přitom politiku podpory finálních produktů dlouhodobě prosazuje. Díky tomu má nyní vyšší HNP než HDP. U nás je tomu právě naopak.

Dle profesora Richarda Hindlse, bývalého rektora VŠE, je většina české ekonomiky v rukou zahraničních vlastníků, kteří ročně ze země vyvádějí zhruba 300 miliard korun na dividendách a dalších 300 miliard v rámci daňové optimalizace, kterou praktikuje i řada českých miliardářů. Dohromady tak každý rok ztrácíme 10 % českého HDP. Reinvestovaný zisk těchto firem činí pouze jednu třetinu odlivu tohoto kapitálu.

Doporučení ČMA

1. Omezit závislost na cizích podnicích a ekonomikách prosazováním moderních, inovačních technologií a tradičního podnikatelského umu a ducha.

2. Vytvořit alianci malých a středních českých podniků s finálním výrobkem a poskytnout jim účinnou domácí i zahraniční propagaci + podpůrné projekty (TAČR, atd.).

3. Modernizovat vzdělávací systém, akcentovat sdílené vzdělávání a přípravu nové generace s pomocí sítí podnikových škol, soukromých a nezávislých podnikatelských univerzit ve všech regionech ČR.

4. Zárukou budoucnosti ČR je uplatnění kompetentních mladých generací v podnikání vlastního typu, hledání vlastní cesty k autonomii a výkonu. Lidé musejí mít chuť podnikat!

Potřebujeme lepší propojení vzdělávání s potřebami ekonomiky

Otázky Haló novin pro Jiřího Dolejše, místopředsedu pro hospodářskou politiku stínové vlády KSČM

Jaké cesty vidí KSČM k rozšíření produkce s vyšší přidanou hodnotou?

Strategické modernizaci ekonomiky se nevyhneme, nejen pro technologické trendy, ale také pro krizí spojenou s epidemií. Překonejme časy, kdy jsme byli kovárnou a později montovnou, nebo z nás budou muzeální outsideři. Už teď nízké tempo sbližování ekonomické úrovně by jinak vyhaslo. Pokud ale manažeři mluví o samostatnosti svých firem, nelze to chápat jako akceptování protekcionismu. Ten by byl pro malou ekonomiku jako ČR naprosto zhoubný. Otevřenost vnějším trhům a informacím je pro podporu vyšší přidané hodnoty nezbytně nutná. Pozor také na tlak pravice, který by mohl vést k likvidaci sociální infrastruktury. Inovativní ekonomika potřebuje člověka motivovaného jak k práci, tak k seberozvoji. Podmínkou jsou kvalitnější vzdělání a podpora inovací, které si svou konkurenceschopností najdou mezery na trhu. Revizi potřebuje systém podpory přílivu investic, priority státních investic jsou dost setrvačné (proměňuje se podoba dopravy, slabinou je informační infrastruktura). Klíčová je přitom udržitelnost a bezpečnost naší energetiky. Nadcházející konverze ekonomiky bude mít také výrazně regionální podobu, dotkne se regionů zatížených starou dělbou práce.

KSČM na nutnost zintenzívnit technické vzdělávání dlouhodobě upozorňuje. Naslouchá jí stát?

Požadavek na lepší propojení vzdělání s potřebami rozvoje ekonomiky už slyšela řada vlád. Ale ani ta současná nevyřešila otázky maturit, efektivnosti vyšších a vysokých škol včetně podílu firem na kvalifikaci a rekvalifikaci. Orientace na využitelný výzkum a průmyslové inovace je také spíše slovní. Přitom nás čeká zánik značného počtu pracovních míst, která musejí být nahrazena jinými. Růst platů ve školství je jistě pozitivní krok, ale důležitá je i efektivnost vzdělávacího procesu. Nelze podceňovat vztah k podnikatelskému sektoru a podporu větší aktivity českých firem při péči o kompetenci naší pracovní síly. Vedle technického vzdělávání je klíčová i gramotnost informační a také jazyková. Nenahraditelnou je zkušenost ze zahraničí.

O hrubém národním produktu se nehovoří příliš často. Jaký mu přikládáte význam?

Ukazatelé HDP i HNP se používají oba, a jen je třeba znát, jakou mají vypovídací hodnotu. Samozřejmě, že českou ekonomiku ovlivňuje fakt silné přítomnosti zahraničního kapitálu, a s tím spojená negativní kapitálová bilance. Srovnání obou ukazatelů ukazuje problematické postavení ČR v mezinárodní dělbě práce. Nejde o to odmítat naši otevřenost, ale posilovat postupně schopnost kompenzovat to vývozem vlastního kapitálu.

Lze se bránit vyvádění dividend a daňovým »optimalizacím« a co pro to udělat?

Na tzv. daňové optimalizace platí prakticky především mezinárodně koordinovaný boj s daňovými ráji. Také je tu možnost harmonizovat systém daňových úlev. Ať u nás podniká jen ten, kdo je registrován a v ČR platí daň z příjmu. Prosazovat zdanění rozdílu mezi korporátní daní v ČR a daní v sídle zahraniční společnosti ze zisku dosaženého na našem území. Proti extrémním transferům zisků je podpora reinvestování, netrpět daňové osvobození výplat dividend a omezit růst váhy zahraničního kapitálu.

Jiří NUSSBERGER