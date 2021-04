Ilustrační FOTO - Pixabay

Smrt kvůli osvěžovači vzduchu

V americkém městě Minneapolis, kterým loni na jaře otřásla smrt George Floyda, o víkendu zemřel v souvislosti se zásahem policie další černoch.

V severním předměstí Brooklyn Center v neděli strážník postřelil mladého muže, který byl následně prohlášen za mrtvého po havárii nedaleko místa policejní kontroly, informují americká média. K policejní centrále pak přišly protestovat stovky lidí a manifestace skončila až po opakovaném použití slzného plynu.

Vše začalo okolo čtrnácté hodiny místního času, když policie zastavila auto kvůli údajnému porušení pravidel silničního provozu. Co přesně následovalo, není necelý den po incidentu jasné. Podle policejního vyjádření strážníci při kontrole vyhodnotili, že řidič je předmětem probíhajícího vyšetřování. Když se muže pokoušeli zadržet, »vstoupil zpět do vozu«, citoval z komuniké list The New York Times (NYT). »Jeden ze strážníků vypálil ze své zbraně a zasáhl řidiče. Vozidlo poté odjelo o několik bloků dál, než narazilo do jiného vozidla,« dodala policie.

Úřady mrtvého ihned neidentifikovaly a večer se čekalo na vyjádření okresního soudního lékaře. Na místo havárie ovšem předtím dorazila žena, která řekla, že je matkou zemřelého a označila jej za 20letého Daunteho Wrighta. V autě s ním byla i nejmenovaná žena, zřejmě Wrightova přítelkyně, která vyvázla bez vážnějších zranění.

Incident se odehrál asi 15 kilometrů od centra Minneapolisu, kde se právě koná ostře sledovaný proces s bývalým policistou a hlavním aktérem případu smrti George Floyda Derekem Chauvinem. Někdejší strážník, kterého kolemjdoucí loni natočili, jak neozbrojenému černochovi několik minut klečí na krku, je obžalován ze zabití a vraždy a po dvou týdnech výpovědí bylo v jeho procesu na naplánováno další jednání.

Matka zemřelého mladíka Katie Wrightová apelovala na úřady, aby poskytly více informací o smrti jejího syna. Reportérům řekla, že s Dauntem při policejní kontrole telefonovala. »Řekl, že ho zastavili proto, že měl na zpětném zrcátku pověšený osvěžovač vzduchu,« uvedla.

