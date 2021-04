Ilustrační FOTO - Haló noviny

U Petříčka se těžko hledají plusy

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve vládě končí. Návrh na jeho odvolání předložil vicepremiér a předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Prezident republiky Miloš Zeman následně Petříčka odvolal a řízením resortu pověřil Hamáčka.

Petříček na mimořádné tiskové konferenci uvedl, že nezaznamenal od Hamáčka konkrétní kritiku své práce. »Je to zejména jeho nekompetencí a absencí vlastního názoru. Bylo veřejným tajemstvím, že realizoval politické postoje pana Pocheho, nikoli své,« poznamenal k odvolání Petříčka předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Petříček své odvolání považuje za politické rozhodnutí. »Jan Hamáček mi nesdělil nějakou kritiku konkrétních kroků, které jsem na ministerstvu zahraničí dělal v uplynulých dvou letech. Vnímám, že jsem dělal politiku, která souzněla s tím, jak on vidí zahraniční politiku. Pro mě je to politické rozhodnutí. Jestli je to otázka sjezdu, či je to jiný důvod, to se musíte ptát předsedy sociální demokracie,« řekl. Zopakoval, že je dlouhodobě trnem v oku prezidentovi Miloši Zemanovi kvůli náhledu na bezpečnostní rizika stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany nebo na očkování proti COVID-19. Zda ve výměně ministra hrála Zemanova kritika roli, je podle něj také otázka na Hamáčka. »Odcházím se vztyčenou hlavou, za své kroky v posledních dvou a půl letech se nestydím. Vždy jsem prosazoval proevropskou, prozápadní orientaci České republiky a kontinuitu naší zahraniční politiky,« řekl Petříček.

Bude stačit, když nebude škodit

Ministrovu spokojenost se svou prací nesdílí místopředsedkyně ÚV KSČM, europoslankyně Kateřina Konečná. Komunisté Tomáše Petříčka kritizovali celou dobu jeho působení ve vládě. »Jeho politika na ministerstvu zahraničních věcí se dá charakterizovat slovy – dvojí metr. Tam, kde chtěl vidět a zasáhnout, zasáhl a při stejných kauzách, například i v tom samém státě, mlčel,« řekla v České televizi. Doufá, že jeho nástupce bude ve svých postojích pevnější a bude umět chápat mezinárodní politickou situaci z jiného než euroatlantického pohledu. »Zahraniční politika se nemá dělat pouze směrem na Západ,« uvedla Konečná. Přála by si, aby příští ministr neuplatňoval politiku dvojího metru.

Kateřina KONEČNÁ poslankyně Evropského parlamentu za KSČM a místopředsedkyně strany.

Komunisté měli k Petříčkovi celou řadu výhrad. Kateřina Konečná jen velmi těžko hledala nějaká pozitiva v jeho práci. »Je velmi těžké pro mě hledat plusy, bohužel jsem viděla spíš mínusy a rozpory v jeho slovech a činech,« uvedla.

Přiznává, že na nějaké velké změny bude mít nový ministr málo času. »Doba je velmi krátká, možná nebude mít sílu něco měnit, ale bude stačit, když nebude škodit,« uvedla. Zdůraznila, že KSČM na výměnu ministra přes veškeré výhrady, které k němu měla, nikdy netlačila. »Myslím si, že je to spíš boj uvnitř ČSSD po sjezdu a možná trošku i vyřizování účtů mezi jednotlivými křídly. KSČM nikdy nešlo o personálie, nám šlo vždy o faktické věci, o to, co je možné udělat pro občany ČR,« zdůraznila Konečná.

Zaorálek se rozmýšlí

Hamáček Petříčkovo odvolání zdůvodnil tím, že sociální demokracie musí působit před volbami srozumitelně. Petříček podle něj na sjezdu nabízel jinou koncepci a postoj k vládě. »To, co nabídl pan Petříček, podporu nezískalo. Pokud má sociální demokracie uspět na podzim ve volbách, musí být srozumitelná a nemluvit více hlasy,« podotkl Hamáček.

O změnách podle něj rozhodlo celé nové vedení ČSSD, které vybral v pátek sjezd sociální demokracie, ale také Hamáček sám. »Pan Petříček si otázku vlády vzal jako klíčové téma na sjezdu, tato strategie neuspěla. Pokud máme na podzim ve volbách uspět, nelze ve vládě sedět a současně tvrdit, že tam nejsme,« vysvětlil Hamáček.

Místo šéfa diplomacie Hamáček nabídl ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD), který se zatím rozhoduje. Než se k nabídce vyjádří, je vedením diplomacie pověřen on. Věří, že rozhodnutí padne v řádu dnů, až Zaorálek dokončí některé projekty na ministerstvu kultury. »Rozhodně tu věc nebudu protahovat, až se pan Zaorálek rozhodne, tak má svůj prostor na ministerstvu zahraničí,« řekl Hamáček. Pokud Zaorálek funkci přijme, na kulturu by měl nastoupit bez průtahů poslanec a náchodský starosta Jan Birke (ČSSD).

Hamáček o změnách hovořil s prezidentem a »neočekává žádné komplikace« ohledně případného jmenování Zaorálka i Birkeho.

