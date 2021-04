Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Italské Benátky slavily, je jim už 1600 let

Romantickou atmosféru dodává tomuto italskému městu už samotná jeho poloha - na laguně u severního pobřeží Jaderského moře. Miliony turistů ale láká do Benátek i řada muzeí a památek, v čele se světoznámým náměstím svatého Marka a stejnojmennou bazilikou, projížďka gondolou, karneval s tisíciletou tradicí či známý mezinárodní filmový festival. Benátky, které byly podle legendy založeny 25. března 421 a nyní jsou památkou UNESCO, inspirovaly tisíce slavných umělců a světu daly třeba i jedinečné benátské sklo.

Město, rozkládající se na více než stovce ostrovů a ostrůvků spojených asi 400 mosty, založili lidé kmene Benetů či Venetů prchající před barbary v období stěhování národů kolem čtvrtého století. Strategická poloha města na pobřeží Jaderského moře pomohla vybudovat ekonomicky sebevědomé město, které propojovalo Byzanci se zbytkem Středomoří a západní Evropou. Své obchodní zájmy Benátčané dokázali ochraňovat jak silným válečným loďstvem, tak obratnou diplomacií. Funkce diplomacie byla pro Benátky nesmírně důležitá, protože dokázaly obratně kormidlovat mezi zájmy Byzantské říše i západních států v čele s Franky. Postupně se během středověku a renesance stal z Benátek bohatý a silný stát založený na patricijských základech s vlastními volenými orgány. V čele prosperujících Benátek stál dóže (první zmínka o tomto postu pochází z roku 697).

Janov a Pisa v pozadí

Na vrcholu moci Benátky výrazně ekonomicky a politicky předčily své regionální soupeře Janov a Pisu, což jim zajistilo neochvějné a stabilní místo ve Středomoří. V tomto období se republika aktivně podílela i na organizaci křížových výprav a dokázala čelit tlaku rostoucí Osmanské říše.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Během vrcholného období moci Benátské republiky se město stalo významným centrem umění. V průběhu staletí v Benátkách působila řada známých umělců či osobností, mimo jiné slavní malíři Tizian, Tintoretto, Giorgione či Paolo Veronese. Narodil se zde též dramatik Carlo Goldoni, hudebník Antonio Vivaldi či dobrodruh a obdivovatel žen Giacomo Casanova.

Záplava turistů

V 16. století, kdy se v důsledku osmanské hrozby obchodní cesty do Orientu přesunuly ze Středomoří do Atlantiku, však začal pomalý hospodářský úpadek Benátek. V roce 1797 Benátskou republiku dobyl Napoleon Bonaparte a posléze se dostala do habsburského područí, než se v roce 1866 stala součástí sjednoceného Italského království.

Benátky jsou dodnes historickým, kulturním i administrativním centrem současné severoitalské oblasti Benátsko. Nachází se zde velký přístav a mezinárodní letiště. Od konce osmdesátých let jsou Benátky jednou z nejnavštěvovanějších italských památek organizace UNESCO, na jejíž seznam se dostaly v roce 1987.

Největší lákadla

Hlavním finančním zdrojem města je turistický ruch. Za rok Benátky navštíví kolem 25 milionů turistů. Hlavními turistickými lákadly jsou kromě architektury a příjemného podnebí také benátský karneval, kde jsou k vidění tradiční masky, světově uznávaná přehlídka současného výtvarného umění - Biennale di Venezia, která se již od roku 1885 koná každý lichý rok, nebo prestižní mezinárodní filmový festival založený v roce 1932, jehož hlavní cenou je »Zlatý lev svatého Marka« - cena, která se uděluje již od roku 1949.

Benátky jsou městem architektury. Vodní kanály, které křižují město ve všech směrech, jsou překonány více než čtyřmi stovkami mostů a lemovány asi 15 000 domy všech tvarů a funkcí. Mezi nejvýznamnější architektonické památky Benátek patří most Ponte di Rialto, náměstí svatého Marka s bazilikou sv. Marka či Dóžecí palác, jenž byl sídlem benátských dóžat v éře rozkvětu republiky. Benátky se nacházejí v severovýchodní Itálii ležící na ostrovech mělké Benátské laguny. Město je administrativně rozděleno na šest částí. Počet obyvatel Benátek se pohybuje kolem 261 000.

(ava, čtk)