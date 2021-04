Styďte se, předsedo Hamáčku!

Sociální demokraté si zvolili staronové vedení. Stranu i dál povede Jan Hamáček, který zřejmě zapomněl na to, že jeho strana už osm let sedí ve vládě, a měla tak dost času prosadit to, co svým voličům neustále slibuje. V letošní předvolební kampani s názvem Víme, co po covidu ČSSD znovu oprášila »evergreeny«, jako jsou bankovní či digitální daň, privatizace nemocnic atd. Zajímalo by mě, jak dostojí oranžoví těmto slibům, když se jim je nepodařilo dotáhnout do konce ani v době jejich »největší slávy«, kdy měli i svého premiéra.

»Platí, že jsme jediná demokratická levicová strana,« řekl delegátům v závěrečném proslovu staronový předseda Hamáček, který si lže do vlastní kapsy. On sám se chová jako ukázkový demokrat a rošády na ministerstvech sociální demokracie jsou toho jasným důkazem. Vnitrostranické čistky začaly dřív, než se někteří členové stačili vůbec odhlásit z víkendového online sjezdu. Tomu se říká demokracie v přímém přenosu.

Zatímco někteří věrní členové jsou připraveni okamžitě řídit ministerstva a zřejmě již od pondělního rána stojí před jejich branami v očekávání, že oranžová operace »kulový blesk« odstartuje každou chvíli, jiní se k výměně ministrů staví zdrženlivěji. Přece jen je ministerstvo zahraničí příliš velkým soustem. To ale vicepremiér Hamáček neřeší. Úkol je přece jasný. Zadupat do země ty stranické kolegy, kteří si dovolili postavit se staronovému předsedovi, a »vyždímat« do voleb, co se dá. Tady zřejmě už nejde o záchranu strany, ale vlastní kapsy. Nebo snad někdo věří, že pokračováním této tragikomedie a »lhaním« voličům se tato strana zachrání? Nebo se snad mýlím?

A pokud si vážně myslíte, pane kolego Hamáčku, že nejsme demokratickou politickou stranou, proč jste se neohradil proti naší podpoře VAŠÍ vlády? Proč jste s námi vůbec kdy jednali, pokud jste potřebovali pomoc či naši podporu? Odpovíte mi?

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny