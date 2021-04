Lidská práva

»Nenosit roušky – to je přece mé lidské právo. Nošení omezuje moji svobodu. Nenechat své děti očkovat – i to je mé lidské právo. Vždyť přece podle televize rodiče mají právo a odpovědnost zabezpečit je podle svého nejlepšího svědomí. Nenechám dítě testovat, a jestli ho někdo donutí, nebo dokonce nepřipustí vejít do školy, budu ho žalovat – je to přece mé lidské právo. Svobodně nakupovat podle libosti a podle možností své peněženky – i to je mé lidské právo a ten, kdo mně v tom zabraňuje, není nejen demokrat, ale chce nás vrátit před rok 1989. V malých nebo jakých dávkách šňupat jointy je také moje právo. I neposílat děti do školy, protože já vím všechno nejlíp, patří také do mých práv…« Tak argumentuje určitá část společnosti.

I když jsem použil v předchozích větách tzv. ich-formu, jsem zásadně proti. Lidskými právy je dnes však kryto všechno. A vůbec jim nejde o skutečná lidská práva, kdy právo jednoho končí tam, kde začíná právo toho druhého.

Žijeme v době »lidských práv«, kde právo jedince je nadřazeno na úkor druhých. V době, kdy osobní sobectví vítězí nad empatií a je také prosazováno. V době, kdy menšina si osobuje práva, jež je nadřazuje nad druhými a také je všemi způsoby vyžaduje. Nikoli v nejlepší době naší historie, jak svorně prohlašovali na vrcholu své moci Václav Havel a Václav Klaus, což vůbec není pravda. Jde jen o iluzi propagovanou médii, jež plní zadání svých majitelů. Denně ji vsugerovávají a vtloukají do hlav i těch nejmenších. Generace masarykovská je už pryč, generace proživší hrůzy fašismu a nadšení prvních let po osvobození také už většinou zmizela a mizí i pamětníci zbytku socialismu, kdy nájemné bylo za babku, každý měl práci, za zdraví se neplatilo a lidé si vzájemně vypomáhali. Listopadem zvítězila, ač ti klinkající klíči to sami ještě nevěděli, žraločí doba, kdy ten, kdo má »silnější lokty«, vítězí nad tím, kdo se neumí tak prosazovat a nemá takové kamarády sdružené v lidskoprávních politických stranách, ve společnostech jedinců. Tehdy i ti nejbližší, pokud to brání představám těch, kteří se chtějí dostat dopředu, získat více peněz, se stávají třeba i pro souseda, kamaráda, třeba i členy rodiny, vlky.

Ne »mravnost«, ale »lidská práva nade vším«. Poněkud jsem, ale případně, změnil motto jednoho českého filmu s Hugo Haasem v hlavní roli. Lidská práva jsou v ní nadřazena smyslu pro druhé. Nařízením a zákonům, jejichž cílem je ochrana například zdraví všech. Protože co je víc než »moje«, tedy jejich právo? Taková je doba, doba ne »pravdy a lásky«, ale nadřazenosti jedince nad ostatními, i když ti ostatní jsou v právu. Doba tzv. lidských práv. Proto nemohu ani volit ty lidskoprávní strany, počínaje Piráty a konče třeba TOP 09.

Filip ZACHARIAŠ