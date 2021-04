K vývoji na Ukrajině

Úvodem musím bohužel konstatovat, že situace v rusko-amerických vztazích se dramaticky zhoršuje. Pokud se tedy budu v této souvislosti převážně zabývat situací na Ukrajině, tak proto, že v pozadí ukrajinské krize jsou zámořští loutkovodiči.

Začnu telekonferencí 1+2 (tj. Putin, Merklová a Macron). Je jen iluzorní si myslet, že hlavním cílem konference, o kterou naléhavě zažádal Putin, byla diskuse okolo vakcíny Sputnik V. Tak to sice tisk vesměs prezentoval, ale skutečnost bude asi jiná. Z některých zasvěcených komentářů (například mluvčího prezidenta Putina Peskova) jasně vyplývá, že hlavním tématem byla žádost, aby se Německo a Francie jako signatáři Minských dohod zasadily, když už ne o dodržení těchto dohod, tak alespoň o dodržování dohody o stažení těžkých zbraní z bojové linie mezi ukrajinskou armádou na jedné, a bojovníky DLR/LLR na straně druhé. Vzhledem k faktu, že Merklová a Macron žádné závazné rozhodnutí v tomto směru neučinili, konfliktu již prakticky nic nebrání. Nic na tom nemění ani skutečnost, že RF svou žádostí diplomatickou odpovědnost přesunula právě na Německo a Francii.

Druhým faktorem, který sehrává zásadní roli, je katastrofální ekonomická situace na Ukrajině. Představitelé Ukrajiny samozřejmě ze všeho obviňují RF a provádějí »zásadní kroky« k nápravě, jako je zákaz dovozu toaletního papíru z RF. Z USA jde rovněž o »zásadní pomoc« ve formě zbraňových systémů dodávaných na Ukrajinu s ujišťováním, že v případě jakéhokoliv konfliktu USA stojí pevně na straně Ukrajiny. Rusové samozřejmě na rychlý vývoj situace reagují. Jsou přesouvány kontingenty živé síly a obrněné techniky do oblastí jejich možného nasazení. RF se tentokrát ani nesnaží o nějaký maskovací manévr tvrzením, že jde o cvičné pohyby vojsk. Tyto přesuny byly také údajně důvodem telefonátu šéfa Výboru náčelníků štábů americké armády Marka Milliho náčelníkovi generálního štábu ruských ozbrojených sil Valeriji Gerasimovovi. Důvod by mohl být podle některých vojenských expertů jiný. Hlavní téma podle těchto analýz bylo probrat riziko rychlého zhoršení situace poblíž jižních hranic Ruska, které by mohlo vést k otevřené ozbrojené konfrontaci mezi Moskvou a Washingtonem s použitím jaderných zbraní. Jde o prováděná cvičení zemí NATO, např. Sea Shield 2021. Americká armáda se celkem oprávněně obává, že akce amerických vojsk může být Moskvou vnímána jako přímé ohrožení bezpečnosti, což může vyprovokovat preventivní úder Ruské federace. Proti obavám vojáků stojí ale další provokace »Bidenovy administrativy«, především známých rusofobů z Obamovy éry (např. Nulandová, Psakiová), kteří se netají tím, že si přejí zvýšit konfrontaci s Ruskem. Zmiňme například podněcování akcí proti dostavbě plynovodu Nord Stream 2, jako je vyslání vojenských lodí NATO (hladinových i podmořských) do oblasti stavby plynovodu. Je třeba zmínit i soustředěné psychologické operace (PSYOP) cílené na vlasteneckou opozici v RF. Jde o opozici požadující tvrdší reakce Kremlu na provokace Západu, tj. opozici lehce ovlivnitelnou psychologickými operacemi. Jmenujme alespoň některé PSYOP prováděné speciálními službami Západu týkající se prezidenta RF: Putin zaprodá Donbas, je loutkou Izraele, byl poražen Erdoganem ve válce v Náhorním Karabachu, ustupuje Turecku v Sýrii, prodává Sibiř Číně, apod.

Proč je tématem PSYOP operací realizovaných Impériem nenáviděný Putin, je jasné. Byl to on, kdo otočil kormidlem a zabránil rozpadu RF nastartovanému Jelcinem. Vrátil Rusko na cestu obnovy rozvrácené ekonomiky a téměř zlikvidované vojenské síly. Dal Rusům naději na novou budoucnost a důvod k opětovné hrdosti. Impérium tento fakt zákonitě cítí jako ukradené vítězství ve studené válce, vždyť už zde není jediný hegemon. Navíc stále platí důvody, proč se Rusko stávalo cílem agrese v minulosti. Vždy šlo o zdroje Ruska, ať to byly energetické zdroje, rudy, zemědělská produkce či tzv. Lebensraum (životní prostor).

Poslední vývoj událostí tak, jak zde byly prezentovány, příliš optimismu neposkytuje. Navíc Kyjev oficiálně schválil doktrínu, která označuje Rusko za nepřítele. Ukrajinský náčelník generálního štábu připustil, že ukrajinské síly jsou rozmístěny na potřebných pozicích a v nejvyšším stavu bojové připravenosti. S tím se ruku v ruce objevují zprávy, že NATO zvyšuje svoji bojovou pohotovost (viz např. zmíněná cvičení).

Otázka tedy zní: Je ještě možné zabránit válce? Pokud Ukrajina vstoupí opět do otevřeného konfliktu s DLR/LLR, je celkem jisté, že tentokrát to u tzv. občanské války neskončí. Ukrajinská armáda s americkými instruktory by si s oběma republikami (které nemají žádný strategický prostor) poradila celkem brzy, a to i přes již vyhlášenou bojovou pohotovost v obou republikách. Kreml ale těžko může nechat republiky s ruským obyvatelstvem padnout bez ztráty tváře. A tentokrát to bohužel asi neskončí jen dodávkami zbraní a kontrahovaných vojáků. Podle vojenských analytiků otevřený konflikt povede sice k rychlému vítězství ruské armády, ale z hlediska PR pohledu půjde o velkou ránu ruským politickým snahám. Konflikt se navíc může rychle rozšířit na velkou válku, např. napadením Podněstří. Nic na tom nemění ani fakt, že RF nemá vůbec žádný zájem Ukrajinu obsadit, jde totiž o ekonomicky rozvrácenou zemi a RF si takovou zátěž nemůže dovolit. Jediná naděje, aby uvedený scénář nenastal, je sice málo pravděpodobná, ale existuje. Je to možnost, že kyjevské vládnoucí elity se budou bát války více než svých amerických protektorů, nebo že se vzepřou ukrajinské ozbrojené síly. Připomeňme si ještě, co opakovaně zaznělo z Kremlu. Další ozbrojený konflikt na Ukrajině povede ke konci ukrajinské státnosti. Snad rozum zvítězí a nic z toho se opravdu nestane!

Jiří PAVLÍČEK