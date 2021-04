Ukrajina do NATO? To myslí vážně?

V rozhovoru pro Seznam ukrajinský velvyslanec v Praze lobboval za urychlené členství Ukrajiny v NATO. Zajímavé je, že ještě po ránu rozhovor s ním byl na Seznamu k přečtení, ale už po půl deváté dopoledne nikoli. Proč tak rychle byl rozhovor odstraněn? Těžko odpovědět. Mezi novými ještě zajímavějšími zprávami nebyly totiž žádné, které by svou aktuálností vytlačily ty staré, které zaplňovaly místo. No řekněte, proč tedy? Ani to, že by rozhovor byl nabízen více dnů, není pravda, protože den před tím odpoledne se na Seznamu nenacházel. Prostě byl »nočním povídáním« pro »fajnšmekry« a vzkazem pro ty nahoře, aby také podpořili ukrajinskou snahu stát se členskou zemí NATO.

Co Kyjev nabízí Alianci? Zkušenosti z války s Rusy. Bojechtivou armádu. Území, které by muselo být vybojováno na Rusku. Tedy nejen východ země, který odmítl nezákonný Majdan, ale i Krym. A třeba bez lidí, protože rusky mluvící tam nechce. Proto přijala zákon, že ruština je vlastně nezákonná. Síly, aby to zvládla Ukrajina sama, nemá. A že by obyvatelé ruskojazyčných území na východě a obyvatelé Krymu z toho oplývaly nadšením, je nesmysl. Kdo by tam totiž toužil po tom, že by pak nesměl užívat svého jazyka, musel slavit Banderu a další fašisty a ničit pomníky a pohřebiště hrdinů z druhé světové války? To by pro ně nebyla právě zajímavá nabídka.

Pokud by se Ukrajina stala členem Aliance, bál bych se o mír ve světě. Byla by schopna vyvolat pro velikášství svých vůdců třeba i světovou válku. A zkušenost, kterou nabízejí? Myslí tím jednotky UPA, které vraždily v době války sovětské Ukrajince, Poláky, Židy, volyňské Čechy? Příslušníky zbraní SS, potomky ukrajinské Waffen Grenadierdivision der SS, kteří sloužili v ukrajinském regimentu a ještě dva roky po válce v Polsku (a i u nás při pokusu o přechod do americké zóny poraženého Německa) vraždili a likvidovali své odpůrce? Co jiného může nabídnout?

Rozpínavost současného ukrajinského státního vedení je bezbřehá. A vyvolávající strach. Nedělám si iluze o NATO. Není paktem obrany, ale pod vedením USA četníkem světa, který je ochoten zasahovat kdekoli, kde chtějí žít podle svého a odmítají poslušnost země za mořem. Proto dík Rusku, že zachovává klid a nenechá se vyprovokovat.

Jaroslav KOJZAR