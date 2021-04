Rektální úvahy

Hurá, děti chodí do školy! Tedy alespoň ty mladší. Sice to mnohde nebylo tak jednoduché, protože v pondělí postávaly před školou zástupy netrpělivých rodičů, aby se dozvěděli, zda děti zvládnou testy a zda si děti ve škole nechají, či nikoliv.

Když jsem při ranní kávičce v práci vyprávěla, jak jsem mezi těmi davy nervózně přešlapujících rodičů ani nemohla dítko do školy protlačit, prohodil kolega, že můžu být ráda, že děti testovali jen z nosu, a ne z rekta. Ha ha, zasmála jsem se. Ale on mi naprosto vážně řekl, že se o tom uvažovalo!

Upřímně jsem nové způsoby testování vypustila z hlavy, protože jsem s dětmi v polovině března navýšila čísla pozitivních pacientů, a tak se nás až do půlky června testování netýká.

Ale toto zjištění, že by se mohly veřejně provádět i testy ze stolice, tedy jak jsem pochopila výtěrem z rekta, mi poněkud nazdvihlo obočí. A ještě víc mě nazdvihlo, že o něm na ministerstvu školství nějaký úředník reálně uvažoval! Je otázkou, zda jen zkopíroval údaje o všech dostupných testech a vrazil je do požadavků na nákup, bez toho aniž by si to přečetl a pochopil, nebo zda dokonce měl reálně pocit, že je to jen další normální test, tedy žádný problém.

Problém by to asi teda byl. Dokážete si představit, jak si malý šestiletý Honzík sundává kalhoty před paní učitelkou a vystrkuje na ni svůj růžový zadeček? A Maruška se připravuje za ním? A to vše dvakrát týdně? Já tedy vůbec.

Nebo že by se tyto testy musely dělat v práci?! To mi teprve vstávaly vlasy hrůzou na hlavě! Jako samotestování to asi nepůjde, a kdo je u nás zdravotník? No já. Sice jsem k této funkci přišla proto, že jsem s manželem, dobrovolným hasičem, absolvovala pár lekcí první pomoci a že na farmě občas rodím, občas čistím rány, občas píchám infekce a ovládám laicky anatomii (když škubám a porcuju kačeny). Ale testovat? S kolegy se znám dlouho, jsme dobří přátelé, ale jsou věci, které o nich vědět a vidět fakt nemusím…

Nehledě na to, že jsem dosud měla pocit, že COVID-19 je převážně respirační onemocnění. Už jsem slyšela, že má někdo srdce v kalhotách. Ale plíce?

No, naštěstí to byly, jsou a doufám, že budou jen plané úvahy. Jen úřednický překlep. Nedobrý doslovný překlad. I když je spousta věcí, o kterých jsme si donedávna mysleli, že jsou nemožné. Že se nestanou. Ale věřme ve světlé zítřky, a v to, že zóna, které se zmiňované testy týkají, zůstane jen a pouze pro výstup (odpadu tělního, i odpadu lidského, při sportu zvaném anální alpinismus…).

Helena KOČOVÁ