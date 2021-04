Ilustrační FOTO - Pixabay

Očkování funguje

Podíl lidí nad 80 let mezi zemřelými a hospitalizovanými s nemocí COVID-19 klesá. Zatímco v listopadu na tuto věkovou kategorii připadla více než polovina z celkového počtu zemřelých (50,5 procenta), v březnu to bylo 36 procent. Mezi pacienty v nemocnicích je pokles skoro ze třetiny na pětinu. Ubylo jich i mezi nakaženými. Je zřejmé, že za pokles může očkování lidí nad 80 let, které běží už čtvrt roku.

Podíl mladších seniorů mezi zemřelými roste. Sedmdesátníků bylo v prosinci loňského roku 38 procent, v březnu 44 procent. Lidé ve věku 65 až 69 let tvořili v listopadu osm procent ze zemřelých, v lednu 8,6 procenta, v únoru 11 procent, v březnu 11,9 procenta a z dosud nahlášených v první třetině dubna 12 procent.

Kromě očkování hraje roli také nově převažující britská mutace koronaviru, která způsobuje vážné komplikace i u mladších pacientů.

Podle dat ministerstva zdravotnictví se do očkování nějakým způsobem zapojilo od poloviny ledna více než 85 procent z asi 441 000 starších 80 let, kteří v ČR žijí. Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo do pondělí více než 302 000, tedy přes 68 procent. Potřebné obě dávky očkování má více než polovina této věkové skupiny, a to přes 223 000 lidí. Dvě třetiny očkovaných se registrovaly přes web ministerstva zdravotnictví do očkovacího centra, asi 80 000 dalo přednost očkování v ordinaci praktického lékaře. Na možnost získat termín k očkování stále čeká 60 000 lidí starších 80 let.

U mladších ročníků vakcíny zatím na statistiky vliv nemají. V ČR se mohou hlásit k očkování lidé nad 70 let. Od středy se k nim přidají lidé starší 65 let. Ze zhruba milionu lidí ve věku 70 až 79 let projevilo zájem o očkování více než 80 procent. Jednu dávku vakcíny už dostalo asi 52 procent této populace, skoro pětina má dokončené očkování oběma dávkami. Dalších téměř 74 000 osob má rezervovaný termín vakcinace a přes 207 000 na přidělení termínu čeká. Nechat se očkovat u praktických lékařů projevilo zájem přes 270 000 sedmdesátníků.

Od loňského října do ledna letošního roku bylo více než 90 procent zemřelých na COVID-19 starších 65 let.

