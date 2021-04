Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Revoluční gardy jako rudý hadr na Bibiho býka

Nejen nedělní izraelský teroristický útok na jaderný provoz v Natanzu trápí Íránskou islámskou republiku. Stálým terčem útoků sionistického apartheidního režimu Benjamina »Bibi« Netanjahua, kterému není po chuti vůle Bidenovy administrativy pokračovat v mírových snahách někdejšího prezidenta Baracka Obamy, jsou zejména Íránské revoluční gardy.

Ty se proto dvojnásob svou zemi snaží bránit. Naposledy v polovině března podle íránské státní televize zveřejnily informace o novém podzemním raketovém silu. Podle agentury AP jde o snahu Teheránu upoutat pozornost na svou síť podzemních základen.

Velitel revolučních gard Hosejn Salámí podle íránské státní televize řekl, že balistické rakety a střely s plochou dráhou letu ještě více posílí íránské námořnictvo. Televize přitom odvysílala záběry raket uskladněných na místě, které vypadá jako podzemní chodba. Neupřesnila, kde se zařízení nachází, ani počet uskladněných raket.

Írán se od roku 2011 chlubí, že rozmístil podobná podzemní zařízení po celé zemi i podél jižního pobřeží u strategicky důležitého Hormuzského průlivu. Zároveň tvrdí, že disponuje raketami s doletem 2000 kilometrů. V dosahu by tak byla velká část Blízkého východu včetně válekchtivého Izraele.

Spojené státy a jejich západní spojenci označují íránský balistický a jaderný program za hrozbu. Nicméně ten přístup je rozdílný. Byl to zejména nekriticky jednostranně proizraelský bývalý kontroverzní prezident Donald Trump, jenž v roce 2018 odstoupil od jaderné dohody mezi Íránem a světovými mocnostmi z roku 2015 a obnovil proti Íránu sankce.

Od krvavé války s Irákem v 80. letech minulého století, při níž oba státy odpalovaly střely na města, vyvíjel Írán balistický program jako zastrašující prostředek, zejména vzhledem ke zbrojnímu embargu OSN, které mu znemožňuje nakupovat sofistikované vojenské systémy, píše ČTK. Írán zároveň nesouhlasí s přítomností amerických sil v Perském zálivu a každoročně tam pořádá manévry. Rakety z podzemních sil revoluční gardy podle AP odpálily například vloni v červenci při cvičení s maketou americké letadlové lodi v Hormuzském průlivu.

Atak v Rudém moři

Hlavní rival Teheránu Izrael mezitím útočí na Írán, kde může. Tak třeba nákladní loď patřící právě Íránským revolučním gardám se stala terčem útoku v Rudém moři, informovala minulý týden televize Al-Arabíja s odkazem na své nejmenované zdroje. Podle nich se útok odehrál, když bylo plavidlo u břehů Eritreje. Íránská polostátní tisková agentura Tasnim později uvedla, že plavidlo poškodily magnetické miny. »Plavidlo Írán Saviz je v posledních letech umístěno v Rudém moři, aby poskytovalo podporu íránským komandům vyslaným na komerčních lodích v rámci (protipirátských) doprovodných misí,« uvedla Tasnim.

Al-Arabíja v této souvislosti s odvoláním na dřívější informace izraelského vojenského analytika na svém webu napsala, že na íránské ropné tankery útočil v minulosti na různých místech Rudého moře v několika případech Izrael, který se tentokrát útok nejprve přiznat zdráhal. Zmiňuje rovněž americký list The Wall Street Journal, který nedávno napsal, že Izrael v posledních letech zaútočil na nejméně 12 lodí, které patřily Íránu nebo vezly jeho náklad. Většina z nich směřovala s ropou do Sýrie.

Izrael informoval Spojené státy o svém útoku na íránskou loď u pobřeží Eritreje až o den později. Napsal to před týdnem s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele deník The New York Times (NYT). Týž den o útoku přinesla zprávu také íránská státní televize a potvrdil ho mluvčí íránského ministerstva zahraničí.

Podle zdroje NYT Izrael útok označil za odvetnou akci za předchozí napadení svých lodí v Perském zálivu, která Izraelci přičítají Íránu – ovšem v jejich případě zatím jen účelově, zcela bez důkazů…

