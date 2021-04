Ilustrační FOTO - Haló noviny

Aktuální dopravní stavby v režii státu

Stát nyní buduje nebo připravuje zhruba 230 velkých dopravních staveb za celkem 538,5 miliardy korun. Asi třetina projektů je rozestavěna, další chce stát zahájit v následujících třech letech. Seznam projektů je téměř rovnoměrně rozložen na stavby železniční a silniční infrastruktury, jednotky staveb připadají na vodní dopravu.

Vyplývá to z přehledu staveb s náklady nad 300 milion Kč, se kterým se v pondělí seznámila vláda.

Na rozestavěné a připravované železniční stavby stát počítá s 273 mld. Kč. Asi čtyři desítky staveb už Správa železnic zahájila, mezi největší patří modernizace trati Sudoměřice-Votice za 6,7 mld. Kč a železničního uzlu Pardubice za 6,3 mld. Kč. Na více než pět miliard korun vyjdou rekonstrukce pražské železnice mezi hlavním nádražím a Hostivaří a trati ze Mstětic do pražských Vysočan.

Dalších až 80 staveb Správa železnic nyní připravuje, pro některé zpracovává územní či stavební dokumentaci, u dalších vybírá stavitele. Nejnákladnější stavbou z celého seznamu je modernizace trati mezi Nemanicemi a Ševětínem za 15,6 mld. Kč. Správa pro stavbu v současnosti připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Mezi další velké připravované stavby patří modernizace stávající trati a stavba nové mezi Plzní a státními hranicemi s Německem.

Přes 257,7 mld. Kč je vyčleněno na stavby a rekonstrukce dálnic a silnic. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už v minulých měsících zahájilo kolem tří desítek staveb, největší z nich jsou na dálnici D3, kde pokračuje stavba dvou nových úseků mezi Třebonínem, Hodějovicemi a Úsilným. Úseky vyjdou dohromady na skoro 16 mld. Kč. Další velké stavby začaly také na D35, a to na nových úsecích Časy-Ostrov a Opatovice nad Labem-Časy.

V seznamu jsou zahrnuty i rekonstrukce úseků dálnice D1, které by měly skončit letos na podzim. K největším připravovaným projektům patří stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a hranicemi s Polskem, která by podle odhadů měla stát až 15,8 mld. Kč. Přes 15 mld. si vyžádá i stavba úseku Opatovec-Staré Město na dálnici D35. Pro oba projekty nyní ŘSD řeší výkup pozemků. Mezi připravovanými miliardovými akcemi jsou například i další část pražského okruhu u Běchovic, dostavba dálnice D1 u Říkovic, nový úsek D49 mezi Hulínem a Fryštákem a také do několika částí rozdělená stavba dálnice D4 formou PPP projektu.

Nejužší část seznamu velkých dopravních staveb směřuje pro vodní dopravu, celkem jde o šest projektů. Největší plánovanou stavbou je vybudování plavebního stupně u Přelouče za více než tři miliardy korun. Stát pro něj nyní zpracovává podklady pro vyhodnocení dopadů stavby na okolní životní prostředí.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), ze kterého jsou financovány dopravní stavby, by měl letos hospodařit se 127,5 mld. Kč. Největší část peněz bude směřovat na silniční projekty. V dalších dvou letech by se měl rozpočet zvýšit o další desítky miliard.

(ici)